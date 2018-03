NEOS bringt ergänzende Stellungnahme zur ORF Beschwerde ein und nimmt Gesprächsangebot gerne an

Klarstellung zu ORF-Reaktion: geht nicht um laufende Berichterstattung, sondern Sonderformate

Wien (OTS) - In einer Reaktion mittels OTS und per Mail an "NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum" hat ORF Generaldirektor Wrabetz ausgeführt, dass der ORF immer wieder in laufenden Sendungen über die NEOS berichte.

NEOS stellte deshalb heute in einer ergänzenden Stellungnahme nochmals klar, dass es nicht um die laufende Berichterstattung gehe, sondern die für die Nationalratswahl geplanten Sonderschwerpunkte, insbesondere die TV-Konfrontationen und die ORF "Wahlfahrt".

"Von diesen Formaten sind die nicht im Parlament vertretenen Parteien ausgeschlossen. Dagegen treten wir entschieden auf, da es das Objektivitätsgebot des ORF verletzt", betonte Matthias Strolz, NEOS Vorsitzender und Spitzenkandidat zur Nationalratswahl.

Wrabetz' Ausführungen zur laufenden Berichterstattung in seiner Stellungnahme und auch in einem Mail an NEOS seien deswegen irrelevant. "Doch das Angebot von Herrn Wrabetz für ein persönliches Gespräch nehmen wir sehr gerne an. Schon vorige Woche habe wir versucht einen Termin zu bekommen, wurden jedoch leider nicht vorgelassen", so Strolz abschließend.

