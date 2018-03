Centerbridge Partners tätigt bedeutende Minderheitsinvestition in syncreon

Auburn Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - syncreon Holdings Limited ("syncreon" oder das "Unternehmen"), ein führender global Anbieter maßgefertigter Lieferkettendienstleistungen, gab heute bekannt, eine Vereinbarung mit seinen bestehenden Anteilseignern und Centerbridge Partners, L.P. ("Centerbridge") getroffen zu haben, in deren Rahmen Centerbridge eine bedeutende Minderheitsinvestition in syncreon tätigen wird. Der bestehende Anteilseigner GenNx360 Capital Partners ("GenNx360") und bestehende Anteilseigner im Zusammenhang mit Enright Family werden auch nach der Transaktion bedeutende Anteile halten.

Brian Enright, Mitbegründer und CEO von syncreon, sagte: "Ich freue mich sehr, dass es zu einer Einigung mit Centerbridge gekommen ist, damit die Gesellschaft an der nächsten Entwicklungsphase von syncreon teilhaben kann. Bei der Investition geht es ausschließlich darum, das Unternehmen in seinem Wachstum zu unterstützen. Indem sich Centerbridge zu der gemeinsamen Vision und Strategie der bestehenden Anteilseigner bekennt, kann das Unternehmen nun die nächsten Schritte für eine Ausweitung seines Dienstleistungsangebots einleiten. Ich bin sicher, dass das Unternehmen gerade in eine sehr interessante nächste Phase des Wachstums und der Entwicklung eintritt."

Will Manuel, Senior Managing Director bei Centerbridge, sagte: "Wir glauben, dass dies eine ausgezeichnete Gelegenheit ist, ein Geschäftsführungsteam von Weltrang dabei zu unterstützen, ein differenziertes, führendes Unternehmen weiter wachsen zu lassen. Das Unternehmen verfügt über beeindruckende geschäftliche Erfolge, wie seine seit langem bestehenden Beziehungen zu führenden Unternehmen sowohl im Technologie- als auch im Automobilsektor zeigen. Wir freuen uns über die Chance, bei der nächsten Wachstumsstufe des Unternehmens mit der Geschäftsleitung und GenNx360 zusammenzuarbeiten."

"Seit unserer ersten Investition Anfang 2009 waren wir stets sehr zufrieden mit der Leistung des Unternehmens und seiner Geschäftsführung. syncreon war für unseren Fonds eine sehr gute Investition. Mit dieser Transaktion können unsere Investoren einen Teil der Gewinne realisieren, die syncreon erreicht hat, und weiter am potenziellen Wachstum und an der Wertschöpfung von syncreon teilhaben. Wir denken, dass der neue Investor Centerbridge die Fähigkeit des Unternehmens, dies zu erreichen, weiter verstärken wird."

J.P. Morgan Securities LLC., Morgan Stanley & Co. und Simpson Thacher & Bartlett LLP haben syncreon beraten. GenNx360 wurde von Schulte Roth & Zabel LLP beraten, und Centerbridge wurde von Goldman Sachs & Co. und Weil, Gotshal & Manges LLP beraten.

syncreon Holdings Limited ist ein globaler Anbieter spezialisierter Lieferkettendienstleistungen, aus denen speziell auf den Kunden zugeschnittene Lösungen zusammengestellt werden können. Angeboten wird eine Reihe von 3PL- und 4PL-Diensten im Rahmen eines Asset-Light-Geschäftsmodells, um maßgefertigte Transport-, Beschaffungs-, Absatz-, Erfüllungs- und Aftermarket-Logistikdienste bereitzustellen. syncreon ist in mehr als 20 Ländern tätig, verfügt über 90 Niederlassungen und beschäftigt etwa 12.000 Mitarbeiter.

Centerbridge Partners, L.P. ist eine private Investitionsgesellschaft mit Büros in New York und London und verwaltet mit Stand Juli 2013 etwa 20 Milliarden US-Dollar an Kapital. Die Gesellschaft konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit Geschäftsführungsteams von Weltrang in bestimmten Industriesektoren, um Unternehmen zu helfen, ihre geschäftlichen und finanziellen Ziele zu erreichen.

GenNx360 Capital Partners ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in industrielle B2B-Unternehmen des mittleren Marktsegments konzentriert. Hinter diesen Investitionen stecken viele Jahre Erfahrung mit den Aktivitäten und der Führung von Fortune-50-Unternehmen, um Wachstum und Wertschöpfung voranzutreiben. Die Gesellschaft legt ihren Schwerpunkt auf Chancen in den Bereichen Industriemaschinen und -bauteile, Öl und Gas, Transport und Logistik, Agrarwirtschaft, Spezialchemikalien und Luft- und Raumfahrt. GenNx360 wurde 2006 gegründet und ist in New York ansässig.

Marjorie St. Onge. marjorie.stonge @ syncreon.com

