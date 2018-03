AVISO: bmvit lädt zur Verleihung Staatspreis Mobilität 2013

Prämierung der Siegerprojekte am 12. September 2013, 18:30 Uhr, Palais Ferstl

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie lädt herzlich zur Verleihung des Staatspreises Mobilität 2013. Am 12. September 2013 übergibt Bundesministerin Doris Bures im Rahmen der offiziellen Preisverleihung die Auszeichnung an die vier Gewinner.

Mit dem Staatspreis Mobilität werden die herausragenden Ideen Österreichs zum Thema Mobilität alle zwei Jahre vor den Vorhang geholt. Der Staatspreis Mobilität ist die höchste Auszeichnung, die die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie an österreichische Unternehmen und Institutionen verleiht.

Insgesamt haben dieses Jahr knapp 100 Unternehmen und Forschungseinrichtungen ihre innovativen Ideen in den vier Kategorien "Forschen. Entwickeln. Neue Wege weisen.", "Beschäftigung sichern. Wirtschaft stärken.", "Planen. Bauen. Betreiben." und "Bewusstsein schaffen. Ausbilden." eingereicht. Orientiert an den Leitlinien des Gesamtverkehrsplans mussten alle Einreichungen die Merkmale eines modernen Mobilitätssystems berücksichtigen. Nach der Bewertung durch eine international besetzte Jury wurden je drei Projekte pro Kategorie nominiert.

Preisverleihung Staatspreis Mobilität 2013



Datum: 12.9.2013, um 18:30 Uhr



Ort:

Palais Ferstl

Strauchgasse 4, 1010 Wien



