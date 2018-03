Ganztagsschule - Darabos: ÖVP rüstet ihr Blockiersystem mit Bremsklotz Neugebauer auf

Nur durch Ausbau der Ganztagsschulen gibt es für Eltern Wahlfreiheit - "Ohne Angebot keine Wahlfreiheit"

Wien (OTS/SK) - Als "deutliches Zeichen, dass die ÖVP überhaupt nicht vorhat, in der Bildungspolitik etwas weiterzubringen" wertet SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos den Umstand, dass Gewerkschaftsboss Neugebauer jetzt der Spindelegger-ÖVP beispringt, wenn es darum geht, den wichtigen Ausbau der Ganztagsschulen zu verhindern. "Die ÖVP rüstet ihr Blockiersystem in Sachen Ganztagsschule nun mit einem Bremsklotz Marke Neugebauer auf. Damit ist klar: Bildungspolitik à la ÖVP heißt Totalstillstand und Rückfall in die unselige Gehrer-Zeit", sagte Darabos heute, Donnerstag, gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer machte nochmals deutlich, dass die SPÖ 320 Millionen Euro pro Jahr in den Ausbau der Ganztagsschulen investieren will. "Nur durch diesen Ausbau erhalten die Eltern überhaupt erst Wahlfreiheit. Es sollte auch der ÖVP klar sein, dass es ohne Angebot auch keine Wahlfreiheit gibt", betonte Darabos. "Bildungsfragen sind auch immer Zukunftsfragen. Die ÖVP wäre daher gut beraten, ihren Blockadekurs bei der Bildung aufzugeben und endlich auf die fortschrittlichen Kräfte zu hören, die sich innerhalb der ÖVP immer lauter zu Wort melden", sagte Darabos. (Schluss) mb/mo

