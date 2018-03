AVISO: Bundesländertag von Reinhold Mitterlehner in Oberösterreich

Wirtschaftsminister Mitterlehner besucht am Freitag in Oberösterreich die Rieder Messe, die Festveranstaltung zu 100 Jahren HABAU und den JVP-Bezirkstag im Mühlviertel

Wien, 5. September (ÖVP-PD) Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen recht herzlich zum Besuch von Bundesparteiobmann-Stellvertreter Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner in Oberösterreich ein. Mitterlehner besucht morgen, Freitag, die Rieder Messe im Rahmen des Seniorenbundtages und tauscht sich mit Betrieben und Mitarbeitern aus. Am Abend ist Mitterlehner Gast bei der Mitarbeitergala zum 100-jährigen Gründungsjubiläum der Firma HABAU sowie beim JVP-Bezirkstag in St. Martin im Mühlkreis. ****

Das medienöffentliche Programm von BM Mitterlehner am 6. September:

Besuch und Rede bei der Rieder Messe im Rahmen des Seniorenbund-Tages, gemeinsam mit Landeshauptmann Josef Pühringer

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Brucknerstraße 39, Ried im Innkreis

Festakt 100 Jahre HABAU - Mitarbeitergala

Zeit: 18:00 Uhr

Ort: Design Center, Europaplatz 1, 4020 Linz

JVP-Bezirkstag in St. Martin im Mühlkreis

Zeit: 20:30

Ort: Gemeindesaal, Markt 2, 4113 St. Martin im Mühlkreis

