Arbeitsgespräch Minister Töchterle und ÖH - Wunsch nach konstruktiver und wertschätzender Zusammenarbeit

Wissenschafts- und Forschungsminister lud neue ÖH-Spitze zu Arbeitsgespräch

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle hat heute das neue Vorsitzteam der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zu einem Arbeitsgespräch empfangen. Themen im Gespräch mit dem Vorsitzenden Florian Kraushofer (Fachschaftslisten, FLÖ) und seinen Stellvertreter/innen Julia Freidl (VSStÖ) und Bernhard Lahner (FEST) sowie Generalsekretärin Viktoria Spielmann (Grüne und Alternative StudentInnen/GRAS) waren unter anderem die laufenden Arbeiten der Hochschulkonferenz, das Studienrecht, der Bologna-Prozess sowie die Durchlässigkeit im tertiären Sektor.

"Mir liegt viel am Dialog mit den Studierenden - der Austausch muss aber wertschätzend und konstruktiv sein", so der Minister. Dass sein Motto "viribus unitis" auch in der Zusammenarbeit mit der ÖH gelebt werde, zeige etwa die gemeinsam erfolgreich umgesetzte Neuregelung der Inskription, der heuer erstmals verliehene Lehre-Staatspreis "Ars docendi" sowie die Arbeitsgruppe der Hochschulkonferenz zur sozialen Absicherung der Studierenden, die auf Initiative des Ministers eingerichtet wurde. Weiters nannte der Minister den Ausbau der Studienberatung, die sehr gut angenommen wird. So wurden etwa mit der Maturantenberatung allein in diesem Jahr rund 18.500 Schülerinnen und Schüler erreicht - das entspricht einer Verdreifachung innerhalb von sechs Jahren. "Ich möchte an diese Zusammenarbeit im Sinne der Studierenden nahtlos anknüpfen - klarerweise mit manch unterschiedlichen Positionen, aber möglichst ohne Polemik", so der Minister.

"Das Gespräch war konstruktiv und von beiderseitiger Professionalität geprägt", so das neue Vorsitzteam der ÖH: "Wir streben eine Zusammenarbeit beim Lösen der hochschulpolitischen Probleme an, trotz unterschiedlicher Positionen in Sachen Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen." Die ÖH wünscht sich aber auch in diesen Fragen einen Dialog, der auf gegenseitiger Wertschätzung und Respekt beruht. Gemeinsam mit Bundesminister Töchterle wird die ÖH die Beratung für Studierende und Schüler/innen weiter ausbauen. Bei der sozialen Absicherung wie auch in der Lehre sieht die ÖH akuten Reformbedarf. "Wir blicken gemeinsam auf zwei wichtige und richtungsweisende Jahre der österreichischen Hochschullandschaft und arbeiten mit vollem Elan an Verbesserungen für Studierende und Lehrende", so das Vorsitzteam unisono.

