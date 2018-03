Von "Oberto" bis "Falstaff": Ab 15. September heißt es "Tutto Verdi" in ORF III

Alle Verdi-Opern in "Erlebnis Bühne mit Barbara Rett"

Wien (OTS) - Zwischen 1839, dem Jahr der Uraufführung seiner ersten Oper "Oberto", und der Uraufführung seines genialen Alterswerks "Falstaff" 1893 hat Giuseppe Verdi nicht nur eine große Zahl weltweit aufgeführter Opern geschrieben, sondern auch ein paar der populärsten der Musikgeschichte. ORF III Kultur und Information zeigt ab 15. September an fünf intensiven Sonntagen alle 26 Opern dieses einzigartigen Oeuvres - fünf Verdi-Tage von morgens bis abends in der Reihe "Erlebnis Bühne mit Barbara Rett". "Väter und Söhne", "Intrigen und Ideale", "Rache und Reue" und "Liebe und Leidenschaft" sind die großen Kapitel des ORF-III-Verdi-Schwerpunkts, gekrönt vom herausragenden Meisterwerk unter dem Motto "Viva Falstaff!" Anlässlich des 200. Geburtstages von Giuseppe Verdi haben sich das Teatro Regio di Parma und Unitel Classica zu einem einzigartigen Projekt zusammengeschlossen, bei dem alle 26 Opern des Komponisten sowie das - den Opern eng verwandte - Requiem aufgezeichnet wurden, zum größten Teil in Parma und Umgebung. Somit steht erstmalig und rechtzeitig zum Jubiläum des Komponisten das gesamte Opernschaffen Verdis zur Verfügung, wie ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, Unitel-Geschäftsführer Jan Mojto und ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber im Rahmen einer Pressekonferenz heute in Wien bekanntgaben. Los geht es am 15. September, um 10.50 Uhr mit "I due Foscari" und endet am 13. Oktober um 22.15 Uhr mit "Messa da Requiem".

Für ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz "ist Österreich weltweit DAS Kulturland, das einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk verdient, der sich dieses Themas entsprechend annimmt - als einer der wenigen Öffentlich-Rechtlichen in Europa mit Opern im Hauptabend oder, wie bei 'Tutto Verdi', in geballter Form an fünf Tagen. Die Aufführung sämtlicher Verdi-Opern in ORF III ist, nach dem sensationell erfolgreichen ORF-Kultursommer 2013, mit 3,2 Millionen TV-Zuseherinnen und -Zusehern für insgesamt zehn Opern der drei größten Kulturfestivals des Landes, ein weiterer Beweis der ORF-Kultur-Kompetenz und einmal mehr das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit Jan Mojto und seiner Unitel."

Jan Mojto: "Nach M22 - der Gesamtaufnahme aller 22 Mozartopern im Mozartjahr 2006 in Zusammenarbeit mit dem ORF - und B9 - der Gesamtaufnahme aller Beethovensymphonien - folgt jetzt V26: das Gesamtopernwerk von Giuseppe Verdi, ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem ORF. Allerdings haben wir aus der Vergangenheit gelernt und die 26 Opern schon früher aufgenommen, um 'Tutto Verdi', den 'ganzen Verdi', nun pünktlich zum Verdijubiläum zur Verfügung stellen zu können. Ich bin ORF III dankbar, dass sie diese Produktionen so geballt zeigen."

Giuseppe Verdi wurde 1813 in dem kleinen Dorf Roncole in der Nähe von Parma geboren und lebte die längste Zeit seines Lebens, bis zu seinem Tod im Jahr 1901 in Mailand, zurückgezogen nahe Parma. Heute feiert die Region Parma ihren einstigen Mitbürger mit dem international beachteten Verdi-Festival, veranstaltet vom Teatro Regio di Parma:

Jedes Jahr im Herbst werden während 28 Tagen in den historischen Theatern in Parma und im benachbarten Busseto Verdis Meisterwerke, aber auch seine weitgehend unbekannten Frühwerke aufgeführt, was bei Publikum und Kritik zu einem dauerhaften Erfolg geführt hat.

Nicht zuletzt Weltstars des Belcanto wie Leo Nucci, Marcelo Álvarez, Renato Bruson, Daniela Dessì oder Nino Machaidze sowie Dirigenten wie Yuri Temirkanov oder Gianluigi Gelmetti machen die Produktionen zu heißbegehrten Events. Unter den Regisseuren verdienen Pier Luigi Pizzi, Daniele Abbado und Pier'Alli besondere Erwähnung. Das Teatro Regio wurde bereits zu Lebzeiten Verdis im Jahre 1829 als Nuovo Teatro Ducale eröffnet. Es gilt als eines der bedeutendsten Theater Italiens. Einen besonderen Ruf genießt auch sein Publikum: Angeblich gehört es zu den kritischsten der Welt. Viele Sänger berichten von den Ängsten, die sie bei den Vorstellungen ausgestanden haben, andere von den Glücksmomenten, wenn sie in Parma Erfolg hatten. Es ist der Ort, von dem es heißt, dass Tenöre, die auf der Bühne versagen, sogar von den Gepäckträgern abgestraft werden und ihre Koffern selbst tragen müssen.

"Väter und Söhne" am Sonntag, dem 15. September

10.50 Uhr: I due Foscari

12.50 Uhr: I lombardi

15.15 Uhr: I masnadieri

17.25 Uhr: I vespri siciliani

20.15 Uhr: Rigoletto

22.30 Uhr: Simon Boccanegra

0.55 Uhr: Ernani

"Intrigen und Ideale" am Sonntag, dem 22. September

10.40 Uhr: La battaglia di Legnano

12.35 Uhr: Un giorno di regno

14.35 Uhr: Giovanna d'Arco

16.50 Uhr: Don Carlo

20.15 Uhr: Nabucco

22.35 Uhr: Un ballo in maschera

"Rache und Reue" am Sonntag, dem 29. September

10.25 Uhr: Oberto

12.30 Uhr: Stiffelio

14.30 Uhr: La forza del destino

17.35 Uhr: Macbeth

20.15 Uhr: Aida

22.55 Uhr: Il trovatore

"Liebe und Leidenschaft" am Sonntag, dem 6. Oktober

12.05 Uhr: Alzira

13.45 Uhr: Attila

15.55 Uhr: Il corsaro

17.50 Uhr: Luisa Miller

20.15 Uhr: La Traviata

22.35 Uhr: Otello

"Viva Falstaff!" am Sonntag, dem 13. Oktober

19.20 Uhr

Erlebnis Bühne Künstlerporträt: Verdi's Backyard

20.15 Uhr: Falstaff

22.15 Uhr: Messa da Requiem

DVD und Blu-ray

Die umfangreiche Sammelbox "Tutto Verdi" erscheint bei C Major Entertainment - erstmalig in HD und mit Surround Sound auf DVD und Blu-ray. Hinzu kommen zehnminütige Einführungen, in denen Handlung, Figuren und Hintergrund der jeweiligen Oper erläutert werden. Einige Werke liegen damit zum ersten Mal auf DVD vor ("Un giorno di regno" und "Alzira") und viele weitere Titel erscheinen erstmals auf Blu-ray.

www.tuttoverdi.cmajor-entertainment.com

Weitere Höhepunkte in ORF III: Live-Konzert für Kaschmir mit Zubin Mehta und Benjamin-Britten-Tag

Am Samstag, dem 7. September, dirigiert der indische Maestro Zubin Mehta das "Konzert für Kaschmir" mit dem Bayerischen Staatsorchester in den persischen Gärten von Srinagar an den Ufern des Dal-Sees in Kaschmir. ORF III Kultur und Information überträgt live um 14.15 Uhr und wiederholt das einzigartige Konzert tags darauf, am Sonntag, dem 8. September, um 22.45 Uhr.

Am Sonntag, dem 17. November, steht der "Erlebnis Bühne"-Sonntag in ORF III Kultur und Information ganz im Zeichen des Jubilars Benjamin Britten, dessen 100. Geburtstag am 22. November gedacht wird.

