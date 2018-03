Rauch: Chaostruppe Neos demontiert Parteichef schon vor der Wahl

Dem LIF-Ableger Neos geht es nur um Posten, nicht um Inhalte – Politische Ämter sind in Österreich nicht käuflich

Wien, 5. September 2013 (ÖVP-PD) "Bisher war das Programm unklar, jetzt ist die Katze auch personell aus dem Sack: Die Chaostruppe Neos demontieren ihr Aushängeschild Strolz schon vor der Wahl", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch dazu, dass sich Neos-Financier Haselsteiner schon jetzt in einem Ministeramt sieht. "Das Demokratieverständnis der Neos ähnelt dem des Team Stronach:

Politische Ämter sind nur bei den Neos käuflich. Denn in Österreich bestimmt nicht das Gold, sondern der Wähler die Regeln. Eine verlorene Stimme ist alles, was vom LIF-Ableger Neos übrig bleiben wird", hält Rauch fest. ****

