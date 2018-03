Spindelegger in Ried: Faymann-Steuern treffen besonders die Bauern

ÖVP 365 Tage im Jahr Partner der Landwirtschaft - Jeden Cent aus Brüssel abholen - Absage an SPÖ-Zwangsverpflichtung für Kinder

Wien, 5. September 2013 (ÖVP-PD) "Am 29. September geht es um eine Richtungsentscheidung für Österreich. Es geht um die Fragen Steuerstaat oder ökosoziale Marktwirtschaft, Schulden- oder Reformpolitik und ob wir die Landwirte weiter belasten oder eine Politik für den ländlichen Raum machen wollen", betont Michael Spindelegger bei der Herbstmesse in Ried. "Wir stehen für einen neuen Aufbruch in Österreich. Aber für ein zukunftsfittes, wettbewerbsfähiges und starkes Österreich braucht es Reformen und keine Verwaltung der Errungenschaften aus der Vergangenheit. Eine starke Wirtschaft schafft Arbeitsplätze und ist die Basis für ein starkes Österreich." ****

"Die heimische Landwirtschaft ist ein wichtiger Motor unserer Heimat, sichert unsere Versorgung und bewahrt unsere vielfältige Kulturlandschaft", stellt Spindelegger klar: "Wir stellen uns schützend vor alle, die einen Hof zu bewirtschaften haben. Denn unsere Bauern stehen für regionale und qualitativ hochwertige Produkte. Deshalb wollen wir die flächendeckende, wettbewerbsfähige und ressourcenschonende landwirtschaftliche Produktion durch bäuerliche Familienbetriebe aufrechterhalten."

Vor allem nach dem Hochwasser und der Dürre brauchen Österreichs Landwirte die volle Unterstützung der Politik. Die ÖVP hat dazu ein Hilfspaket geschnürt, das die Regierung auch schon beschlossen hat. Zudem werden Mittel in der Höhe von 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Für die Zukunft will Spindelegger die staatliche Unterstützung für die Dürreversicherung 2014 einführen. Und die EU-Agrargelder konnten für 2014 bis 2020 erfolgreich gesichert werden. Die ÖVP setzt sich für eine nationale Kofinanzierung ein. "Wir wollen jeden Euro aus Brüssel abholen und verdoppeln. Denn die ländliche Entwicklung ist das Herzstück der österreichischen Agrarpolitik."

"Die ÖVP ist 365 Tage im Jahr bei den Landwirten und stellt sich nicht nur, wenn eine Dürre herrscht, auf ein trockenes Maisfeld", sagt Spindelegger. Und das ist auch der Unterschied zu den Mitbewerbern: "Rot und Grün sind Wiener Stadtparteien, die haben nichts übrig für das Land. Die ÖVP ist hingegen in allen Gemeinden vertreten und stellt zwei Drittel der Bürgermeister."

Gerade am Land haben Vereine einen besonders hohen Stellenwert. 116.500 Vereine gibt es österreichweit. "Das zeigt, welch enormen Stellenwert das zivilgesellschaftliche Engagement besitzt. Die

Roten und Grünen wollen das mit ihrer Zwangspolitik einschränken. Denn wenn die Kinder in der Zwangstagsschule sitzen, fehlt die Zeit für Sport, Musik oder ein Ehrenamt am Nachmittag. Das ist nicht unser Weg. Wir wollen Wahlfreiheit für die Eltern. Wir sind gegen die Ganztagsschule und gegen die Gesamtschule, denn wir sind der Partner der Familien und nicht ihr Vormund."

"Wir sind die Partei für all jene, die die Zukunft als Chance begreifen." Der Unterschied zur SPÖ liegt auf der Hand: "Wir von der ÖVP gestalten Österreich, die SPÖ verwaltet Österreich. Wir wollen Österreich weiter verbessern. Eigentumssteuern treffen neben Familien und Mittelstand vor allem auch die Bauern. "Die Faymann-Steuern belasten Haus und Hof, Grund und Boden und Hofübergaben. Aber Bauern leben nicht vom Eigentum, sondern vom Ertrag. Die Steuerbremse ist die richtige Antwort darauf."

"Unser Programm für die Zukunft steht: Wir wollen 420.000 neue und gute Arbeitsplätze in Österreich. Wir wollen mehr Arbeitsplätze und weniger Steuern, mehr Wachstum und weniger Schulden sowie mehr Freiheit und weniger Bevormundung. Wir wollen die Nr. 1 in Österreich werden! Nicht um es zu sein, sondern um zu handeln! Wir wollen den Stillstand überwinden, um Österreich weiter voranzubringen!"

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/michael.spindelegger