"Unterwegs in Österreich": Die Burgenländischen Kroaten

Dokumentation über die größte anerkannte Volksgruppe in Österreich am Samstag, dem 7. September 2013, in ORF 2

Eisenstadt (OTS) - Die Burgenländischen Kroaten sind zahlenmäßig die größte gesetzlich anerkannte Volksgruppe in Österreich. Die Dokumentation, am Samstag, dem 7. September 2013, um 16.30 Uhr in ORF 2, behandelt die geschichtlichen Wurzeln der Volksgruppe. Sie hat sich vor knapp 500 Jahren im damaligen Westungarn angesiedelt. Ihr heutiges Siedlungsgebiet erstreckt sich über drei Staaten:

Österreich, Ungarn und die Slowakei.

Es werden die Aktivitäten in verschiedenen Vereinen vorgestellt, die sich der Pflege von Sprache, Brauchtum und Musik verschrieben haben. Neben lebendiger Folklore - repräsentiert durch zahlreiche Tamburizzagruppen - prägen auch Burgenlandkroatische Rockbands und Kulturinitiativen das heutige Erscheinungsbild der Volksgruppe.

In Gesprächen mit Burgenlandkroaten und Experten werden die Schwierigkeiten bei der Erhaltung der Sprache, die Ausbildungssituation und mögliche Zukunftsperspektiven behandelt.

Die Dokumentation von Kerstin Paulik und Helmut Potutschnig geht auch der Frage nach, wie die jüngere Generation der Burgenlandkroaten zu ihrer Herkunft und Sprache steht.

