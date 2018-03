AK zu Hotellerie: "Schluss mit unsachlicher Panikmache"

AK bleibt dabei: Millionäre besteuern, Arbeit entlasten - das geht ohne Betriebsvermögen

Wien (OTS) - "Unnötige und sachlich ungerechtfertigte Panikmache", sagt Günther Chaloupek, Bereichsleiter Wirtschaft der AK Wien, zu den heutigen Äußerungen des Fachverbands Hotellerie und der Hoteliervereinigung. In allen aktuellen Vorschlägen zur Vermögenssteuer geht es um eine Steuer auf große Privatvermögen, für die AK beginnt die Millionärssteuer bei einer Million Euro Vermögen. "Von einer direkten Besteuerung des Betriebsvermögens ist niemals die Rede gewesen. Es geht uns darum, große Privatvermögen fair zu besteuern und Arbeit zu entlasten. Das ist wirtschaftlich sinnvoll und eine Frage der Gerechtigkeit", so Chaloupek. Private Unternehmensbeteiligungen würden in große Privatvermögen aber eingerechnet werden.

Auch wirtschaftliche Argumente sprechen für eine Vermögenssteuer. So stellen Untersuchungen des IWF und der OECD fest: Unter allen steuerlichen Konsolidierungsmaßnahmen geht von Vermögenssteuern die geringste Belastung aus. Werden die Einnahmen zur Entlastung des Faktors Arbeit und für aktive Beschäftigungspolitik verwendet, wird die Wirtschaft angekurbelt und wichtige Arbeitsplätze geschaffen.

Selbst unter der (falschen) Annahme, eine Vermögenssteuer würde Unternehmen besteuern, zeigen die Auswertungen der KMU Forschung Austria, dass die AK Argumente richtig sind: Bei einer Vermögensteuer auf Unternehmen (!) mit einem Freibetrag von 1 Million Euro wären laut KMU Forschung weniger als 3 Prozent aller KMU betroffen. Selbst mit dieser Einschränkung der Untersuchung auf das Unternehmensvermögen wird also die AK-Position vollinhaltlich bestätigt: Eine Vermögenssteuer mit hohen Freibeträgen belastet weder Unternehmen noch Mittelschicht, sondern nur die ganz großen Privatvermögen.

Auch hinsichtlich einer Erbschaftssteuer hat die KMU Forschung Austria selbst dargelegt, dass davon nur das oberste Promille aller Betriebe betroffen wäre, wenn man von den Buchwerten ausgeht.

