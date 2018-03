SJ-Moitzi ad Stronach: Todesstrafe ist menschenverachtend!

Wien (OTS) - "Stronach wollte scheinbar noch schnell auf den Law & Order-Zug Straches und der Volkspartei aufspringen und diesen gleich noch mal in irrer Art und Weise übertreffen. Die Einführung der Todesstrafe würde gegen geltendes europäisches Menschenrecht verstoßen und stellt einen zutiefst menschenverachtenden Zugang zum Justizsystem dar", kommentiert Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend und Nationalratskandidat, den neuesten Stronach-Sager. "Wenn man sich die Forderungen Stronachs (Todesstrafe, NATO-Beitritt, Aufgabe der Neutralität, Abschaffung von Gewerkschaften, zurück zum Schilling,...) in letzter Zeit so ansieht, wird klar, dass der Steuerflüchtling Stronach nicht nur nicht mehr tragbar ist, sondern das ganze Team eine einzige schlechte Kopie der amerikanischen Tea-Party darstellt, welches neben Law & Order und Sozialabbau, die Privilegien der Superreichen mit Zähnen und Klauen verteidigt!", so Moitzi abschließend.

