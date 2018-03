Kinderfreunde NÖ: Stronach auf billigem Stimmenfang mit der Todesstrafe

Kollross: Todesstrafe ist Mord durch den Staat

St. Pölten (OTS) - Der Landesvorsitzende der Kinderfreunde Niederösterreich, Bgm. Andreas Kollross, tritt mit aller Entschiedenheit gegen die von Stronach geforderte Wiedereinführung der Todesstrafe ein. "Die Todesstrafe ist ein gesetzlich verhängter Mord durch den Staat, der völlig zu Recht am 24. März 1950 das letzte Mal in Österreich begangen wurde."

"Als Kinderfreunde lehnen wir auch nur den Gedanken an eine Wiedereinführung ab und finden es unverantwortlich, dass Stronach mit diesem Thema auf billigen Stimmenfang geht", so Kollross weiter: "Es ist aber von einem Millionär scheinbar auch nichts anderes zu erwarten, als an der Oberfläche zu kratzen, anstelle die Ursache zu bekämpfen. Die beste Präventionsmaßnahme zur Bekämpfung von Kriminalität ist und bleibt der Ausbau unseres Sozialstaates."

Wir halten es deshalb nach wie vor mit Julius Tandler, erklärt Kollross abschließend: "Wer Kindern Paläste baut, reißt Kerkermauern nieder."

Rückfragen & Kontakt:

Kinderfreunde NÖ, Kastelicgasse 2, 3100 St. Pölten, Tel.: 02752/2255-0