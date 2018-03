FP-Nepp/Günther kritisieren SPÖ-"Palazzo Prozzo" Stadtschulrat

SPÖ-Bonzen haben das Geld offenbar abgeschafft

Wien (OTS) - "Während Wiens Schulkinder in Containern schwitzen oder frieren und fast 1.000 Lehrer an unseren teils desolaten Schulen fehlen, lässt SPÖ-Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl eine 600.000 Euro teures Luxus-Empfangshalle bauen", kritisieren FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Dominik Nepp und der Wiener FPÖ-Stadtschulratsvizepräsident Dr. Helmut Günther. Die 220.000 Wiener Schüler und ihre Eltern werden die SPÖ-Investitionen in eigener Sache wohl ebenso wenig goutieren wie die sehr oft unter räumlich verheerenden Arbeitsbedingungen leidenden Lehrer. (Schluss)car/ra/ra

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747