LK NÖ: Niederösterreich begrüßt Start des Investitionsprogramms

Schultes und Pernkopf setzten sich für breite Öffnung der Investförderung ein

Wien (OTS) - Auf der Rieder Messe präsentierte Bundesminister Nikolaus Berlakovich heute den Start eines neuen Investitionsprogramms für die Landwirtschaft. "Das Bohren harter Bretter lohnt sich. Unsere Bauern wollen ihre Betriebe entwickeln und noch besser auf die Erfordernisse des Marktes und der Gesellschaft ausrichten. Jetzt ist ein erster wichtiger Schritt, dank Niki Berlakovich, getan. Für Niederösterreich heißt das präsentierte Investitionsprogramm, dass die bereits eingebrachten Anträge für die Jungunternehmerförderung ausfinanziert und zumindest im Schweine- und Geflügelbereich weitere Förderansuchen vorgezogen werden können", kommentieren Landwirtschaftskammer-Präsident Hermann Schultes und Agrarlandesrat Stephan Pernkopf die Ankündigung.

Rasch Investitionsförderung für alle Projekte beschließen

Wie aus einer market-Umfrage hervorgeht, will die österreichische Landwirtschaft in den kommenden zwei Jahren EUR 5,5 Mrd. investieren. "Damit unsere Landwirte diese riesige Investitionswelle auslösen können, ist aber eine umgehende Mobilisierung der Investitionsförderung für das Übergangsjahr 2014 erforderlich. Derzeit fehlen noch Beschlüsse auf europäischer Ebene. Unsere Bauern dürfen nicht dafür bezahlen, wenn die Brüsseler Bürokratie auf Zeit spielt. Niederösterreich wird Minister Berlakovich daher mit allen vorhandenen Kräften unterstützen, damit die bekannten, geltenden Fördermaßnahmen für alle Bereiche schnell im nächsten Jahr mit neuen Finanzmitteln beantragt werden können", bekräftigen Schultes und Pernkopf. "Niki Berlakovich hat in den schwierigen Verhandlungen über die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) bislang hart gekämpft und schon enorm viel für unsere Bauern erreicht. Wir können froh sein, einen so konsequenten Verhandler für die österreichischen Anliegen zu haben."

Fördermaßnahmen sichern und schaffen Arbeitsplätze

Bis dato konnten aufgrund fehlender Reglements überhaupt keine neuen Förderansuchen eingebracht werden. Das führte bereits zu Auftragslöchern bei Unternehmen im vor- und nachgelagerten Sektor und in der Folge zu gefährdeten Arbeitsplätzen. Ungewisse Rahmenbedingungen in der Übergangsphase von der alten zur neuen GAP sind eine drastische Innovations- und Wertschöpfungsbremse. Die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer NÖ artikuliert daher in jeder ihrer Sitzungen die Forderung nach einer raschen Mobilisierung eines Investitionsprogramms national wie auch auf europäischer Ebene.(Schluss)

