AVISO: Einladung zum Bundesländertag mit Maria Fekter in Oberösterreich und Salzburg

Finanzministerin besucht am Freitag, 6. September die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg

Wien, 5. September 2013 (ÖVP-PD) Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen recht herzlich zum Besuch von Bundesparteiobmann-Stellvertreterin Finanzministerin Maria Fekter

in Oberösterreich und Salzburg ein. Maria Fekter ist am Freitag zu Gast bei der Diskussion "Istzustand der österreichischen Wohnbauförderung" im Rahmen der "Arge Eigenheim" in St. Wolfgang, besucht gemeinsam mit regionalen ÖVP-Funktionären St. Johann und Altenmarkt im Pongau und nimmt an der ÖVP-Frauenkonferenz in Hallein teil.

Das Programm von Finanzministerin Maria Fekter am 6. September:

Diskussionsrunde zu "Istzustand der österreichischen Wohnbauförderung" im Rahmen der "Arge Eigenheim"

19. Wolfganger Tage

Zeit: 09:30 Uhr

Ort: Scalaria Eventresort, See 1, 5360 St. Wolfgang

Mittagessen mit Funktionären aus dem Wahlkreis

Zeit: 12:30 Uhr

Ort: Gasthaus Hubertusstube, Wieshofgasse 2, 5600 St. Johann

Rundgang im Stadtzentrum St. Johann

Zeit: 14:30 Uhr

Ort: 5600 St. Johann

Besuch Wochenmarkt in Altenmarkt

Zeit: 16:00 Uhr

Ort: 5541 Altenmarkt im Pongau

ÖVP-Frauenkonferenz

Zeit: 17:45 Uhr

Ort: Keltenmuseum Hallein, Pflegerplatz 5, 5400 Hallein

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp