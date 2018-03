Karner zu Kaufmann-Bruckberger: Distanzieren mit Worten reicht nicht - jetzt geht es um Charakterfrage

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Distanzieren mit Worten reicht nicht. Jetzt geht es vielmehr um eine Charakterfrage zu Einstellung und zu den Werten des Teams um Kaufmann-Bruckberger, Gabmann, Laki und Co.: Ob sie bedingungslos am Geldsack des Herrn Stronach hängen und ihrem Diktator weiter folgen, oder ob sie Flagge zeigen, in dem sie das Team verlassen und 'wilde' Abgeordnete werden?", kommentiert VP-Landesgeschäftsführer LAbg. Mag. Gerhard Karner aktuelle Vorgänge rund um die Forderung des Herrn Stronach nach einer Einführung der Todesstrafe.

