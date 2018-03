Österreichweite Lösung für syrische Flüchtlinge notwendig

Das Don Bosco Flüchtlingswerk ist verwundert über die verhaltene Reaktion der Bundesländer, syrischen Flüchtlingen - im Speziellen auch Jugendlichen - Zuflucht zu gewähren.

Wien (OTS) - Das Don Bosco Flüchtlingswerk verweist auf die Aussage der Wiener Stadträtin Sonja Wehsely, fünfundzwanzig unbegleitete minderjährige Flüchtlinge "unabhängig von Geschlecht und Religion" in Wien aufzunehmen.

Für die humanitäre Einrichtung ist es unverständlich, warum sich nicht auch andere Bundesländer melden, um den Jugendlichen eine Chance auf langfristige Zukunft und Ausbildung zu geben.

Lösungen präsentiert

"Gerade von den neu gewählten und bestellten LandespolitikerInnen in Kärnten, Salzburg, Tirol und Niederösterreich hätten wir uns ähnliches Engagement für die verfolgten und bedrohten Jugendlichen wie in Wien erhofft", sagt Floridus Kaiser, Geschäftsführer des Don Bosco Flüchtlingswerkes. "Wir haben einigen Bundesländern fertige Projekte angeboten. Sie müssen die Projekte nur aufgreifen."

Entbehrliches Asylverfahren

Wie den Medien zu entnehmen ist, sollen Flüchtlinge aus Syrien vorerst im Erstaufnahmelager untergebracht werden. "Das ist nicht nachvollziehbar, da die Menschen ja bereits als Flüchtlinge anerkannt werden. Oder müssen sie in Österreich erst ein unsicheres Asylverfahren mit einer fragwürdigen Altersfeststellung durchlaufen und entsprechende Fristen einhalten?", fragt Kaiser.

Österreich solle sich verpflichten, den Menschen ein Asylverfahren zu ersparen und den Hilfesuchenden somit eine Zukunftsplanung und Niederlassung zu ermöglichen.

Blick in die Zukunft

Das Don Bosco Flüchtlingswerk setzt sich seit Monaten dafür ein, 500 besonders schutzbedürftigen unbegleiteten Jugendlichen Schutz und Hoffnung für eine lebenswerte Zukunft zu geben. Dies ist ein erster Schritt.

"Niemand weiß, wie sich die humanitäre Katastrophe in Syrien weiter entwickeln wird", erklärt Kaiser mit dem Hinweis auf den baldigen Beginn der kalten Jahreszeit. "Letztlich wird Österreich, um sich mit Europa solidarisch zu zeigen, weiteren vertriebenen Menschen Zuflucht gewähren müssen. Schweden hat bereits angekündigt, dass sich alle Flüchtlinge aus Syrien dauerhaft in Schweden niederlassen dürfen. Dies ist der einzige Weg, Jugendlichen Hoffnung zu geben", so Kaiser abschließend.

Fasten- und Gebetstag

Das Don Bosco Flüchtlingswerk wiederholt die Einladung von Papst Franziskus einen weltweiten Gebets- und Fasttag für den Frieden in Syrien am Samstag, den 7. September abzuhalten. Fasten ist in allen Religionen ein Symbol für ein solidarisches Teilen der Menschen untereinander. Beim Gebet denken wir über unser eigenes Handeln nach und machen uns frei, das Leid der Anderen zu spüren. Durch das Fasten können wir den Menschen in Syrien geben, was sie am meisten benötigen. Die salesianische Kinderschutzorganisation "Jugend Eine Welt" betreibt mit salesianische Projektpartner Jugendzentren, um den Jugendlichen vor Ort zu helfen

http://www.jugendeinewelt.at/buergerkrieg_syrien.0.html . Beteiligen

Sie sich am Projekt bei der Raiffeisen Landesbank Tirol, RLB Konto Nr: 24.000, BLZ: 36.000 oder online unter

http://www.jugendeinewelt.at/onlinespenden.0.html . Ihre Spende für

die Jugendlichen ist von der Steuer absetzbar.

Das Don Bosco Flüchtlingswerk Austria ist eine Initiative der Salesianer Don Boscos, der Don Bosco Schwestern und von "Jugend Eine Welt" mit dem Ziel, sich für unbegleitete junge Flüchtlinge in Österreich einzusetzen. Das Flüchtlingswerk begeht 2013 sein 10-jähriges Jubiläum.

