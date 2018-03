Fotoschule Wien - Theaterfotografie im TheaterBrett als Herausforderung

Wien (OTS) - Den schauspielerischen Ausdruck fotografisch adäquat einzufangen, ist eine Sache, die gelernt sein will! Für die StudentInnen der Fotoschule Wien bietet der aktuelle internationale Schauspielworkshop im TheaterBrett dazu die beste Gelegenheit! Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Fotoschule Wien und dem TheaterBrett haben die StudentInnen des Fotolehrgangs die Möglichkeit, sich der spannenden Herausforderung der Theaterfotografie zu stellen und die TeilnehmerInnen des Schauspielworkshops bei der Stückentwicklung fotografisch zu begleiten. Die ersten Ergebnisse von den Proben können sich sehen lassen!

Das TheaterBrett unter der Leitung von Ludvik Kavin und Nika Brettschneider bietet im Rahmen des Projekts "Mitteleuropäisches Theaterkarussel" alljährlich einen zweiwöchigen Intensivworkshop an, an dem SchauspielstudentInnen aus Österreich, Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn teilnehmen und der der gemeinsamen Stückentwicklung gewidmet ist. Unter der künstlerischen (Beg)Leitung von Nika Brettschneider entsteht so eine Gemeinschaftsproduktion, die trotz aller sprachlichen, emotionalen und nationalen Widerstände dem Durchbrechen vermeidlicher Grenzen gewidmet ist. Daraus ergibt sich ein grenzenloses Spiel in sechs und/oder mehreren Sprachen, das in dieser Form einmalig ist und in einer öffentlichen Aufführung im TheaterBrett mündet!

Dieses Jahr steht das Theaterstück unter dem Motto: "WARUM nicht!? DAS ist die Frage." Die Vorstellungen finden am Freitag, 13.09., und Samstag, 14.09.2013, jeweils um 20 Uhr im TheaterBrett statt.

Weitere Informationen zum Theaterstück gibt es unter:

http://www.theaterbrett.at

Weitere Informationen zum Fotolehrgang der Fotoschule Wien gibt es unter:

http://www.fotoschule.at und http://www.fotolehrgang.at

Fotomaterial von den laufenden Proben wird auf Anfrage von der Fotoschule Wien gerne honorarfrei zur Verfügung gestellt.

