FP-Mahdalik: ÖVP fällt bei Mahü-FUZO wie ein Bahnschranken um

ÖVP-Klubobmann Aichinger nur mehr Frühstücksdirektor im Rathaus?

Wien (OTS) - Im Juni hat sich VP-Klubobmann Aichinger noch klipp und klar gegen eine FUZO auf der Mariahilfer Straße ausgesprochen, heute sagt VP-Stadtchef Juraczka genau das Gegenteil. Nach dem Motto "schwarz, schwach, schwammig" ist die Wiener ÖVP offenbar wie so oft auch hier ein bisserl dafür und ein bisserl dagegen, um sich als nächste Koalitionsbraut für die SPÖ aufzumascherln. Eine "ich will aber ich kann nicht"-FUZO bringt gar nix außer weiter steigende Kosten, massiv mehr Verkehr in den Seitengassen und prolongierte Gefahr für die Fußgänger durch grüne Rad-Rambos.

Wenn eine von der FPÖ seit langem geforderte Bürgerbefragung in den Bezirken 6 und 7 zu allen Maßnahmen - natürlich auch zur FUZO - mit Ja/Nein-Antwortmöglichkeit doch noch stattfindet, wird die FPÖ natürlich jede direktdemokratische Entscheidung akzeptieren. "Die ÖVP-Wien sollte sich trotzdem nicht mit lauwarmen Forderungen bei der SPÖ reinraunzen sondern gemeinsam mit Anrainern, Geschäftsleuten, Kunden, Bürgerinitiativen, Wirtschaftskammer und FPÖ gegen die verkehr- und wirtschaftspolitische Vergewaltigung der Mariahilfer Straße kämpfen", fordert FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. (Schluss)otni

