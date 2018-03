SPÖ-EU-Abgeordnete Regner: "Kämpfe für Verbesserungen in der Streikgerichtsbarkeit"

SPÖ-Europaabgeordnete fordert stärkeren Schutz der ArbeitnehmerInnen in Zivilverfahren

Wien (OTS/SK) - Die Vizevorsitzende des Rechtsausschusses im Europäischen Parlament, Evelyn Regner, ist sehr erfreut über die Empfehlungen des Beschäftigungs- und Sozialausschusses zum stärkeren Schutz der ArbeitnehmerInnen in Zivilverfahren und appelliert, diese Änderungen aufzunehmen. Regners wichtigste Änderungen führen zu mehr Rechten der schwächeren Partei bei Zivilstreitigkeiten. Konkret soll es Verbesserungen geben, wenn es um die Entscheidung über das zuständige Gericht geht. Die SPÖ-Europaabgeordnete kämpft schon seit Beginn ihres Mandats für die Einführung eines eigenen Gerichtsstands für Streiks. Sie will damit die Verlagerung von Gerichtsstreitigkeiten, die aus Streiks resultieren, in Mitgliedstaaten mit wenig Bezug zum ursächlichen Streik, vermeiden und damit die Rechte der Streikenden stärken. ****

Während die konservative Verfasserin der Stellungnahme die zwingende Gerichtszuständigkeit bei Klagen des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer am Sitz des Unternehmens einführen wollte, konnte sich Evelyn Regner mit ihrer Idee, einen weiteren Gerichtsstand am Wohnsitz des Arbeitnehmers einzuführen, durchsetzen. Auch sprach sich der Beschäftigungsausschuss für die gewerkschaftsnahe Position, eine eigene Gerichtszuständigkeit für Arbeitskampfmaßnahmen einzuführen, aus. Es sollen die Gerichte jenes Mitgliedstaates zuständig sein, in welchem der Streik stattfindet oder stattgefunden hat. Regner, die im federführenden Parlamentsausschuss für das Thema verantwortlich ist, hofft auf eine breite Unterstützung sämtlicher Fraktionen im Rechtsausschuss. (Schluss) bj/mp

