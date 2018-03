"Austria Kultur International. Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2012"

Innen- und Außenansichten der vielfältigen Österreichischen Auslandskulturarbeit im Jahr 2012

Wien (OTS) - Im Rahmen der Auslandskulturtagung 2013 wurde die neu konzipierte Publikation "Austria Kultur International. Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2012" offiziell vorgestellt. "Mit diesem Überblick über die Auslandskulturarbeit 2012 gehen wir einen neuen Weg: weg von der bloßen Darstellung der Kulturprojekte und hin zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit ihren Aufgaben und Herausforderungen", schreibt Michael Spindelegger, Vizekanzler und Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten, in seinem Vorwort.

Vizekanzler Spindelegger betont weiters die wichtige Rolle der Auslandskulturarbeit: "Das österreichische Kulturschaffen genießt hohes Ansehen und ist für viele unserer internationalen Partner ein zentrales Element ihrer Beziehung zu Österreich. Daher kommt der Kultur eine wesentliche Rolle innerhalb der Bemühungen der Bundesregierung zu, das Bild Österreichs im Ausland mit neuen, modernen Elementen anzureichern."

Um den abstrakten Begriff der Auslandskultur mit Leben zu erfüllen, wurden für das Jahrbuch 2012 die Akteure selbst, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im weltweiten Netzwerk der Österreichischen Auslandskultur von Algerien über Mexiko und Vietnam bis nach New York und Kiew eingeladen, über ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Methoden zu sprechen, lokale Herausforderungen und herausragende Ereignisse zu beschreiben, und einen Einblick in deren Tätigkeit im bilateralen und multilateralen Kontext zu geben. Ebenfalls zu Wort kommen in dieser Publikation die Autorin Julya Rabinowich, der Regisseur und Schauspieler Karl Markovics sowie Jelena Poprzan und Rina Kacinari vom Ensemble Catch-Pop String-Strong, die in sehr persönlichen Worten ihre Begegnungen mit der Österreichischen Auslandskultur Revue passieren lassen. Jeder Beitrag im Jahrbuch erhält somit seine ganz individuelle Note und Tonalität. Alle zusammen sind sie eine Einladung an die LeserInnen zu einer Reise zu den verschiedenen Schauplätzen der österreichischen Auslandskultur.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für europäische

und internationale Angelegenheiten

Mag. Peter Mikl

Leiter Referat für kulturelle Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 (0) 50 1150-3625

Fax: +43 (0) 50 1159-3625

peter.mikl @ bmeia.gv.at

www.bmeia.gv.at