Zum 80. Geburtstag von Karl Lagerfeld

"dok.film: Lagerfeld Confidentiel" und "Coco Chanel" mit Barbora Bobulova und Shirley MacLaine

Wien (OTS) - Der Mann ist eine Legende. Spricht man von Sonnenbrille, Pferdeschwanz und Modedesigner, ist klar, von wem die Rede ist. Karl Lagerfeld, der Chefdesigner von Chanel, ist einer der einflussreichsten Modemacher unserer Zeit. Am 10. September 2013 wird Karl Lagerfeld 80 Jahre alt. Anlässlich seines runden Geburtstages zeigt ORF 2 am Sonntag, dem 8. September, um 23.25 Uhr im "dok.film" Rodolphe Marconis Dokumentation "Lagerfeld Confidentiel". Der Film versucht einen Blick hinter die kühle und arrogante Fassade des Modegurus zu werfen. Im Anschluss, um 0.50 Uhr, schlüpfen Barbora Bobulova und Shirley MacLaine in die Rolle von "Coco Chanel". In Christian Duguays filmischer Biografie dieser bedeutenden Modeschöpferin wird der kometenhafte Aufstieg Coco Chanels - von der Näherin zur Stilikone - erzählt. Und auch in "heute leben" wirft Wolfram Pirchner am Freitag, dem 6. September, um 17.30 Uhr in ORF 2 mit dem Modeexperten Wolfgang Reichl einen Blick auf das Leben, die Karriere und die Mode von Karl Lagerfeld.

"dok.film: Lagerfeld Confidentiel" um 23.25 Uhr

Ist Karl Lagerfeld tatsächlich so arrogant, wie er auf den ersten Blick wirkt? Tut er nur so, oder ist er auch schwul? Wie war das Verhältnis zu seiner Mutter? Und wie sieht er ohne Brille aus? Nur einige der Fragen, die Rodolphe Marconi in dieser ersten von Lagerfeld autorisierten Dokumentation aus dem Jahr 2007 beantwortet. Lagerfeld ganz privat - oder Lagerfeld Confidentiel, wie der Franzose zu sagen pflegt.

"Coco Chanel" um 0.50 Uhr

Nach dem Tod ihrer Mutter wachsen Gabrielle Chanel und ihre Schwester Julia in einem strengen katholischen Waisenhaus auf. Alsbald nimmt Gabrielle, genannt "Coco", eine Stelle als Näherin in einem Modesalon an. Dort trifft sie erstmals auf den charmanten Adelsspross Etienne Balsan, der sie bittet, zu ihm auf sein Schloss zu ziehen. Nach und nach erkennt Coco ihre Leidenschaft für Mode und beginnt, Hüte zu designen. Um ihre Unabhängigkeit zu bewahren, beschließt sie, Etienne den Laufpass zu geben, nach Paris zu gehen und ihre erste eigene Boutique zu eröffnen. Mit Barbora Bobulova (Coco Chanel, jung), Shirley MacLaine (Coco Chanel, alt), Malcolm McDowell (Marc Bouchier), Valentina Lodovini (Adrienne), Sagamore Stevenin (Etienne Balsan), Maggie Steed (Adrienne), Olivier Sitruk (Boy Capel), Marine Delterme (Emilienne d'Alencon) u. a. Regie: Christian Duguay.

