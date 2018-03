Jarolim: Stronach konträr zu Werten der europäischen Gesellschaft

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim zeigt sich erschüttert über die Forderung Stronachs nach Wiedereinführung der Todesstrafe in Österreich. "Stronach steht mit dieser Forderung absolut konträr zu den Werten unserer europäischen Gesellschaft", so Jarolim am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Seit vielen Jahren gibt es in Europa einen breiten gesellschaftlichen Konsens gegen die Todesstrafe. "In Österreich wurde die Todesstrafe auch im außerordentlichen Verfahren 1968 einstimmig abgeschafft. Mit Ausnahme von ein paar Rechtsradikalen hat niemand mehr in den letzten Jahrzehnten die Wiedereinführung der Todesstrafe gefordert", betont der SPÖ-Justizsprecher. Selbst die rechten Parteien in Europa hätten verstanden, dass die Todesstrafe Menschen nicht vor Verbrechen und Kriminalität schützt. ****

Österreich ist Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention und bekennt sich damit klar gegen die Todesstrafe und für menschenrechtliche Standards einer modernen Demokratie. " Auch in Kanada gibt es die Todesstrafe schon lange nicht mehr. Es ist auch keine Wortmeldung Stronachs aus oder in Kanada bekannt, wo er deren Wiedereinführung fordert. Umso mehr macht es betroffen, dass sich Stronach nun in seinem Kampf gegen die FPÖ zu solchen Forderungen hinreißen lässt", erklärte Jarolim. "Ich hoffe, dass diese Forderung nicht die wahre Haltung Stronachs zu Menschenrechten zeigt, sondern von einem offenbar mit humanistischen Werten auf Kriegsfuß stehenden Berater stammt. Trotzdem helfen da aber auch die Entschuldigungsversuche der Stronach-Kandidaten nichts mehr, Stronach selbst wird hier wohl seine wahre Einstellung offenzulegen haben", so Jarolim abschließend. (Schluss) up/rm/mp

