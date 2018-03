Noch vier Wochen bis zum Start der neuen ORF-2-Serie "Paul Kemp - Alles kein Problem"

Ab 3. Oktober ist Harald Krassnitzer Mediator mit Herz

Wien (OTS) - "Solange es Menschen gibt, gibt es Konflikte", weiß Harald Krassnitzer, der als titelgebender "Paul Kemp" in der gleichnamigen neuen ORF-2-Serie ab 3. Oktober (jeweils Donnerstag um 20.15 Uhr) seinen Dienst als Mediator aufnimmt. Doch das ist "Alles kein Problem": Ob im Privaten oder im Berufsleben - mit dem Herz am richtigen Fleck gelingt es ihm, auch im noch so schwierigen Fall eine außergerichtliche Lösung zu finden, mit der alle Beteiligten einverstanden sind. Doch in den eigenen vier Wänden machen Intrigen, Familienstreitigkeiten und finanzielle Probleme nicht einmal vor dem studierten Psychologen und Soziologen halt. "Denn wenn es einen selber betrifft, ist alles viel schwieriger", muss "Paul Kemp" zugeben. Bei all dem ist es ja dann eigentlich auch gar kein Wunder, dass jede der vorerst 13 Folgen für ihn mit einem Alptraum beginnt.

Von Assinger bis Zauner: topbesetzte Gastrollen

Neben Harald Krassnitzer (auch am 15. September in der ORF-Premiere von "Tatort - Angezählt") sind in der vorerst 13-teiligen, in Wien und Niederösterreich gedrehten ORF-Serie in weiteren Hauptrollen u. a. Katja Weitzenböck als seine Ehefrau, Michou Friesz als treue Mitarbeiterin, Erika Mottl als Mutter und Michael Dangl als Nachbar zu sehen. Weiters vor der Kamera standen u. a. Nikolaus Paryla, Judith Rosmair, Alexander Lutz und Johannes Zeiler. In Episodenrollen sind u. a. Armin Assinger, Wolf Bachofner, Gabriel Barylli, Alfred Dorfer, Serge Falck, Jazz Gitti, Philipp Hochmair, Andreas Kiendl, Erni Mangold, Juergen Maurer, Fifi" Pissecker, Manuel Rubey, Christopher Schärf, Florian Scheuba, Michael Schönborn, Simon Schwarz, Johannes Silberschneider, Franziska Weisz, Susanne Wuest und Martin Zauner zu sehen. Regie führten Harald Sicheritz, Sabine Derflinger und Wolfgang Murnberger. Die Drehbücher stammen aus der Feder von Uli Breé und Klaus Pieber.

Mehr zum Inhalt

Paul Kemp (Harald Krassnitzer) ist beruflich als Mediator tätig. Er ist studierter Psychologe und Soziologe, hat ein großes Herz und Verständnis für die Probleme anderer Menschen. Aus allen Schichten der Gesellschaft kommen mit seinen Klienten Fälle in seine Praxis, die ihn hinaus auf das Feld menschlicher Unzulänglichkeiten führen, wo er seine Fähigkeit als Vermittler und Schlichter mit oft sehr originellen Lösungen unter Beweis stellen muss. Sein Wirkungsfeld reicht von der renitenten Jugendgruppe über Mobbing in Firmen, Konflikten im Asylantenheim bis hin zu Erbschaftsstreitigkeiten und Entmündigungsverfahren. Oft geht es um außergerichtliche Streitschlichtung, wo besonderes Fingerspitzengefühl im Umgang mit Konfliktparteien gefragt ist.

So einfallsreich und wendig Paul Kemp aber auch mit Fremdkonflikten umgeht, so wenig hat er sein Privatleben und seine Familie im Griff, wo ihm alles zunehmend über den Kopf zu wachsen scheint. Er muss vom Verhältnis seiner Frau Ella (Katja Weitzenböck) mit dem Nachbarn Christian (Michael Dangl) erfahren und hat Probleme mit seinem Praxispartner, der die Firma überschuldet und sich aus dem Staub macht. Zudem lässt er sich auf eine Kurzzeitbeziehung mit Lisa (Judith Rosmair) ein, die sich schließlich zur Langzeit-Katastrophe auswächst, während Pauls Noch-Ehefrau von ihrer Schwangerschaft erfährt und nicht weiß, von wem das zu erwartende Kind ist. In all den beruflichen wie privaten Schikanen hat Paul Kemp nur eine treue und immer hilfreiche Person an seiner Seite: seine Mitarbeiterin Brigitte Mitlehner (Michou Friesz).

"Paul Kemp - Alles kein Problem" ist eine Produktion des ORF in Zusammenarbeit mit der ARD, hergestellt von DOR Film.

"Paul Kemp - Alles kein Problem" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at