Rauch: SPÖ-Spitze für Zwangs-Kindergarten

Faymanns "Paukenschlag" ist Verhöhnung der Bürger – ÖVP für Wahlfreiheit von Familien – Moderner Staat hat sich in Familien nicht einzumischen

Wien, 5. September 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ-Zentrale hat die Katze aus dem Sack gelassen: Die SPÖ-Spitze ist für den Zwangs-Kindergarten. Das belegen die wiederholten Aussagen der Genossen", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. "Der von Faymann angekündigte 'Paukenschlag' ist eine glatte Verhöhnung der Familien in diesem Land. Die Forderung nach einem Zwangs—Kindergarten für Kinder ab einem Jahr ist genauso eine drastische Einschränkung wie die rote Wahnidee einer Zwangstagsschule. Eine Beschränkung der Wahlfreiheit der Eltern in Österreich wird es mit der ÖVP definitiv nicht geben. Wir stehen für Wahlfreiheit in der Bildung und für die Wahlfreiheit von Familien. Die Eltern müssen auch in Zukunft selbst über ihre Kinder entscheiden können. Der Staat hat sich nicht in die Familien einzumischen!", betont Rauch. Die ÖVP will die Menschen in Österreich nicht in ein starres Bevormundungskonzept zwängen, wie die Sozialisten sich das wünschen. Die ÖVP und Michael Spindelegger haben ein klares Konzept für eine erfolgreiche Zukunft Österreichs vorgelegt. Die SPÖ aber fährt stur ihren Retrokurs weiter: "Die roten Mottendompteure in der SPÖ-Zentrale sollten endlich ihre Schmierzettel aus den Siebzigerjahren weglegen und

sich Gedanken über die Zukunft machen. Am 29. September geht es um eine Richtungsentscheidung. Die SPÖ-Linie ist eine Rückkehr in Zwangskonzepte aus totalitären Staaten. Aber in einem modernen Staat hat sich die Politik nicht in Familien einzumischen. Die SPÖ ist auf dem Holzweg, wenn sie glaubt, damit durchzukommen", unterstreicht der ÖVP-Manager abschließend. ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch