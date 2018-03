ÖGB: Soziale Sicherheit und gute Einkommen sind Standortplus

WEF-Ranking unzutreffend, Schlüsse der Politik daraus ebenfalls

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Ergebnisse des aktuellen Standortrankings des World Economic Forum sind wenig überraschend, bedenkt man, dass dafür auch 15.000 Manager befragt wurden", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar. "Dass Führungskräfte das Arbeitsrecht, in welchem Land auch immer, restriktiv und unflexibel finden, wird wohl niemanden erstaunen. All diese Standortrankings sind Wunschkataloge von Managern, eine zutreffende Aussage über die Attraktivität eines Standortes kann man daraus allerdings seriös nicht ableiten."

"Viele Unternehmen siedeln sich in Österreich an, weil hier sozialer Friede herrscht", so Foglar. "Soziale Sicherheit, gute Löhne und Gehälter, gesicherte Rechte, die österreichische Sozialpartnerschaft, die gemeinsam sehr viel Positives für das Land erreicht - das alles müsste man in Standortrankings mit ein beziehen, will man seriöse Bewertungen." Den Schluss, den der Wirtschaftsminister aus den Bewertungen zieht, dass eine Steuerdiskussion dem Land schade, kann der ÖGB-Präsident nicht nachvollziehen: "Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen, ziehen andere Faktoren ins Kalkül als die Frage, ob in einem Wahlkampf gerade eine Debatte über Steuern läuft. Wir haben bestens ausgebildete Fachkräfte, eine hervorragende Infrastruktur, eine gute geografische Lage in Europa - nach solchen Kriterien treffen Firmen Entscheidungen."

Dass der Wirtschaftsminister das WEF-Ranking zum Anlass nehme, sich einmal mehr für mehr Flexibilität in der Arbeitswelt und gegen neue Steuern auszusprechen, schreibt Foglar dem Wahlkampf zu. "Wir werden auch weiterhin dafür kämpfen, dass die wichtige Schutzfunktion des Arbeitszeitgesetzes vor überlangen Arbeitszeiten und gesundheitlichen Schäden erhalten bleibt", so Foglar. "Und wir verwehren uns auch dagegen, dass in diesem Land ein Diskussionsverbot verhängt wird was Millionärssteuern betrifft. Wir blieben dabei, wir setzen uns so lange für Steuergerechtigkeit ein, bis den ArbeitnehmerInnen mehr Netto vom Brutto bleibt, und bis aus einer Millionärssteuer endlich gerechtere Beiträge ins Budget fließen."

