Strache: "FUZO für arme Leute" auf der Mahü ist keine Lösung

Häupl-Ultimatum als Lachschlager am Spittelberg

Wien (OTS) - "SPÖ und Grüne brauchen nicht lange evaluieren, was auf der Mariahilfer Straße-Neu funktioniert und was nicht, denn das rot-grüne Experiment auf dem Rücken von Anrainern, Geschäftsleuten und Kunden ist komplett in die Hose gegangen", hält der Wiener FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache fest. Eine Minimundus-FUZO durchzudrücken, nur damit Vassilakou und Häupl, dessen "Machtwort" allenfalls für Belustigung beim grünen Beiwagerln gesorgt hat, ihr Gesicht halbwegs wahren können, würde die fast kriminelle Geldverschwendung von Rot-Grün ebenso prolongieren wie das Verkehrschaos in den Seitengassen. "Das bislang schon über 2 Mio. teure Ideologieprojekt ist daher sofort abzubrechen und die Mariahilfer Straße wieder in jenen Zustand zu bringen, der sie zu Österreichs größter Einkaufsstraße gemacht hat", fordert Strache. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747