ÖAMTC: Ferienende in Westösterreich und Bayern

Veranstaltungen am Faaker See und am Großglockner

Wien (OTS) - Das Ferienende in Westösterreich und Bayern wird am kommenden Wochenende laut ÖAMTC für die letzte große Rückreisewelle auf den Süd-Nord-Transitrouten sorgen. Hauptreisetag wird der Samstag sein, aber auch am Sonntagabend wird vor allem auf der Süd Autobahn (A2) Richtung Wien und auf der Mühlkreisautobahn (A7) in Richtung Linz viel los sein. ÖAMTC-Tipp: Samstagabend oder Sonntagfrüh fahren!

Wichtige Staupunkte im Einzelnen:

A1, West Autobahn, zwischen Knoten Salzburg und Staatsgrenze Walserberg

A2, Süd Autobahn, Richtung Wien im Packabschnitt vor Tunnelbereichen und Baustellen

A9, Pyhrn Autobahn, vor dem Gleinalm Tunnel und im Bereich der Tunnelkette Klaus

A10, Tauern Autobahn, zwischen Katschberg Tunnel und Knoten Salzburg A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawanken Tunnel

A13, Brenner Autobahn, vor der Mautstelle Schönberg

B179, Fernpass Straße, im gesamten Verlauf

B189, Mieminger Straße, zwischen Nassereith und Imst

Sperren auf der Großglockner Hochalpenstraße Auch die Benutzung einer alternativen Süd-Nord-Verbindung, der mautpflichtigen Großglockner Hochalpenstraße, bleibt am Wochenende nicht störungsfrei. Wegen des Großglockner Grand Prix, einem Rennen mit historischen Fahrzeugen, wird die Straße zwischen der Mautstelle Ferleiten und dem Fuscher Törl am Freitag von 14:30 bis 16:30 Uhr und am Samstag von 08:30 bis 10:30 Uhr und von 14:30 bis 16:30 gesperrt. Abschluss Bike Week am Faaker See

Nicht nur die Ferien, auch die European Bike Week am Faaker See neigt sich dem Ende zu. Faaker See Straße (B84) und Faaker Seeuferstraße (L53) sind im Uhrzeigersinn um den See schon die ganze Woche nicht befahrbar. Am Tag der großen Harley-Parade, am Samstag, 07.09., werden auch die Anschlussstellen Villach-Ossiacher See (A10) und die Abfahrt Wernberg (A2) von ca. 13.00 bis 15.00 Uhr gesperrt. An der Ausfahrt vom Faaker See nach Finkenstein, Villach and Ossiacher See werden über 25.000 Bikes teilnehmen.

Aktuelle Verkehrsinformationen unter: http://www.oeamtc.at/maps ÖAMTC-App unter: www.oeamtc.at/app

