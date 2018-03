Ombudsstelle für Studierende - Töchterle: Wertvolle Anlaufstelle und wesentlicher Beitrag zur Qualitätssicherung im Studienalltag

Wissenschaftsminister zu Gast in den neuen barrierefreien Räumlichkeiten - Präsentation des neuen Förderratgebers für Studierende - Dank an Gerhard Höllerer

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle hat heute die nun barrierefrei gestalteten Räumlichkeiten der Ombudsstelle für Studierende besucht. "Sie ist eine wertvolle Anlaufstelle für Studierende, mit der wir zur Qualitätssicherung im Studienalltag beitragen wollen. Viele Fragen lassen sich leicht beantworten, wenn man weiß, wo und wem man sie stellen kann", so Töchterle. Bei seinem Besuch präsentierte der Minister gemeinsam mit dem Leiter der Ombudsstelle, Dr. Josef Leidenfrost, den neuen Förderratgeber für Studierende. Weiters nutzte der Minister den Besuch, um dem langjährigen Ministeriums-Mitarbeiter Mag. Gerhard Höllerer zu danken. Höllerer, zuletzt stv. Leiter der Ombudsstelle, wurde jüngst als erster blinder Mensch in Österreich zum Richter ernannt und wird die Ombudsstelle in Richtung Bundesverwaltungsgericht verlassen. "Für die Ombudsstelle ein Verlust - für das Bundesverwaltungsgericht aber jedenfalls ein Gewinn, bekommt es doch einen kompetenten, verlässlichen Richter", so Töchterle.

Neuer Förderratgeber für Studierende

"Unseren gesetzlichen Aufträgen nach Informationen für Hochschul-Interessierte und institutionalisierter Kommunikation mit Akteuren im Hochschulbereich kommen wir durch elektronische und gedruckte Materialien ständig nach", so Leidenfrost. Mit der Broschüre "Stichwort? Förderungen für behinderte und chronisch kranke Studierende" legt die Ombudsstelle für Studierende bereits die siebente Spezial-Broschüre zu studienbezogenen Themen auf. "Der Förderratgeber als Resultat einer großen Veranstaltung vorigen Sommer ist ein weiterer wichtiger Baustein zur umfassenden und gezielten Information", betont Leidenfrost. Schwerpunkt dieser Ausgabe sind Themen rund um die Fördermöglichkeiten im Studierendenalltag, die sich sowohl auf das studentische Leben, aber auch auf alltägliche Herausforderungen behinderter und chronisch kranker Studierender beziehen.

Die Broschüre enthält einen Überblick über gesetzliche Bestimmungen und Fördermaßnahmen, die von einer Arbeitsgruppe der Ombudsstelle für Studierende unter Mitarbeit des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen (Bundessozialamt), der Österreichischen HochschülerInnenschaft und Fachabteilungen des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung gesammelt wurden. Die Broschüre ist im Großdruck erstellt und kostenlos bei der Ombudsstelle erhältlich (zu bestellen unter info @ hochschulombudsmann.at) und auch im Internet abrufbar: http://www.hochschulombudsmann.at/?page_id=15

Barrierefreie Ombudsstelle für Studierende

Ein persönlicher Besuch in der Ombudsstelle für Studierende ist im Gebäude des Ministeriums auf der Freyung 3 (1010 Wien) nunmehr weitgehend barrierefrei möglich. Die Beratungsstelle erfüllt durch ein taktiles Leitsystem, Induktionsschleifen, Braille-Beschriftung und einen sprechenden Lift die speziellen Anforderungen von Menschen mit Behinderungen bzw. Mobilitäts-Einschränkungen. Der Veranstaltungssaal des BMWF, der sich im selben Gebäude befindet, ist mit einer Induktionsanlage ausgestattet. Dabei handelt es sich um eine technische Einrichtung, die es Hörgeräteträger/innen ermöglicht, störungsfrei Wortbeiträge, Audiosignale oder Musik in Veranstaltungsräumen drahtlos über das Hörgerät zu empfangen. In Kürze gibt es auch einen eigenen Audio-Video-Guide für das Amtsgebäude Freyung 3, der über die Homepage des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung heruntergeladen werden kann.

Die Ombudsstelle für Studierende im Überblick

Die im Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz verankerte Ombudsstelle für Studierende nahm im März 2012 ihre Arbeit auf. Sie löste die seit 1997 bzw. in dieser Form seit 2001 bestehende Studierendenanwaltschaft ab und ist seither gesetzlich verankert. Im Vordergrund ihrer Aktivitäten stehen die Vermittlung bei konkreten Anliegen im Einzelfall (z.B. Betreuung, Anerkennung, Nostrifizierung, abweichende Prüfungsmethoden für Behinderte), die Mithilfe bei der Lösung von Anliegen, die mehrere bis viele Studierende betreffen (Ressourcen vor Ort, Studienplanumstellungen, Kapazitätsprobleme) sowie bei Querschnittsmaterien (Durchlässigkeit, Studienförderung und Studienrecht, "Bologna-Ziele"). Die Ombudstelle für Studierende steht dabei im ständigen Dialog mit den Studierendenvertretungen.

Die Ombudsstelle ist gebührenfrei telefonisch unter 0800 311 650 von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und per Mail unter info @ hochschulombudsmann.at zu erreichen. Weiterführende Informationen sowie elektronische Broschüren (eine davon auch in Braille-Schrift und als Audio-Datei) gibt es unter www.hochschulombudsmann.at. Persönliche Termine sind nach vorheriger Vereinbarung barrierefrei vor Ort (Freyung 3, 1010 Wien) möglich.

