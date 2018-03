Aviso: "Tag der offenen Stalltüre" am 8.9.

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 8. September 2013, ab 10:00 Uhr besuchen Stadtrat Christian Oxonitsch, die 3. Präsidentin des Wiener Landtags Marianne Klicka und der Bezirksvorsteher der Donaustadt Norbert Scheed den Reitverein "Junge Reiter Elite". Beim "Tag der offenen Stalltüre" gibt es Einblicke in die faszinierende und vielseitige Welt des Reitsports. Auf dem Programm stehen Präsentationen der klassischen Reitsportdisziplinen Dressur und Springen, Westernreiten, Galopprennreiten, Trabrennfahren, Voltigieren und Bogenschießen auf dem Rücken der Pferde. Als besondere Attraktion gibt es gratis Ponyreiten auf der Anlage sowie ein Gewinnspiel für die jungen Besucherinnen und Besucher mit tollen Preisen. Ein Hufschmied wird ebenfalls anwesend sein und Einblicke in seinen Beruf geben.

Bitte merken Sie vor:

Tag der offenen Stalltüre Datum: Sonntag, 8. September 2013, ab 10.00 Uhr Wo: Reitverein "Junge Reiter Elite", 22., Wehrbrücklstraße 47 Ansprechpartnerin: Sabine Steinbach, Tel. 0699-11200573

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Ursula Rettenbacher

Büro der Dritten Landtagspräsidentin Marianne Klicka

Telefon: 01 4000-81126