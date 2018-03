Erinnerung: Pressegespräch an Bord der MS Wissenschaft

Eröffnung der Mitmach-Ausstellung "Alle Generationen in einem Boot - die demografische Chance"

Wien (OTS) - Termin: Freitag, 6. September 2013, 09:30 Uhr

Ort: Schiffsanlegestelle Millennium Tower,

Handelskai 94-96, 1200 Wien (Brigittenau)

Verkehrsanbindung: U6 und S-Bahn: Station Handelskai; von U-Bahn und S-Bahn Fußgängerbrücke/-weg zur Donaulände, flussabwärts direkt zur Anlegestelle des Schiffs

(rd. 5 Gehminuten).

Parkmöglichkeit: in der Tiefgarage des Millennium Tower

Wissenschafts- und Forschungsminister Karlheinz Töchterle, FWF-Präsidentin Pascale Ehrenfreund, Wolfgang Lutz, Leiter des Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital sowie Markus Weißkopf, Geschäftsführer von "Wissenschaft im Dialog" (WiD) eröffnen gemeinsam die Mitmach-Ausstellung, die heuer wieder ab 6. September für 12 Tage in Österreich zu sehen sein wird.

Das schwimmende Science Center hat diesmal die interaktiv gestaltete Ausstellung "Alle Generationen in einem Boot - die demografische Chance" an Bord und ist vom 6. bis zum 17. September auf der Donau unterwegs. Nach einer längeren Tour durch Deutschland legt die MS Wissenschaft am 6. September, Schiffsanlegestelle Millennium Tower, zunächst für fünf Tage in Wien an.

Die MS Wissenschaft ist eine Wissenschaftskommunikationsinitiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Deutschland, wird von "Wissenschaft im Dialog" (WiD) durchgeführt und konnte bereits zum vierten Mal auf Initiative des Wissenschaftsfonds mit Unterstützung des BMWF nach Österreich geholt werden.

Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Eröffnung und Präsentation von "Alle Generationen in einem Boot - die demografische Chance" an Bord der MS Wissenschaft herzlich eingeladen.

Nähere Informationen zur MS Wissenschaft finden Sie unter:

http://www.ots.at/redirect/fwf2

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Bernhardt Monika Bannert (Projektleiterin

im Auftrag des FWF)

Tel.: +43 1 5056740 DW 8111 Tel: +43 664 2100618

stefan.bernhardt @ fwf.ac.at m.bannert @ pr-expert.at