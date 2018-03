Regner: Probleme am Arbeitsmarkt wirksam bekämpfen - Beschäftigungsausschuss stimmt für neues EU-Programm

Ab 2014 werden 815 Millionen Euro für "Programm für sozialen Wandel und Innovation" zur Verfügung gestellt

Wien (OTS/SK) - Heute, Donnerstag, wurde im Beschäftigungsausschuss das "Programm für sozialen Wandel und Innovation" abgestimmt und soll im Oktober in erster Lesung im Plenum abgestimmt werden. "Mit den neuen EU-Vorschriften soll sichergestellt werden, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert wird und dass die selbständige Tätigkeit gefördert wird", betont die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner am Donnerstag. Sie ist überzeugt, dass durch die Zusammenlegung der drei schon bestehenden Instrumenten Progress, EURES und Mikrofinanzierung dazu beitragen wird, die nötigen Reformen auf dem Arbeitsmarkt schneller voranzutreiben. Rund 815 Millionen Euro werden im mehrjährigen Finanzrahmen ab 2014 dafür zur Verfügung gestellt. ****

"Es werden Arbeitnehmer, Unternehmer sowie die Mitgliedstaaten von der neuen Verordnung profitierten. Zum einen wird die grenzüberschreitende Mobilität der Arbeitnehmer gefördert, Kleinstunternehmen erhalten einen schnelleren Zugang zu Finanzierungsmitteln und die Mitgliedstaaten werden bei zielgerichteten Reformen in den Bereichen Beschäftigungs- und Sozialpolitik unterstützt", sagt Regner gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Europa befindet sich derzeit in einer dramatischen Lage, was die Arbeitslosenzahlen betrifft. Jede Maßnahme, die dazu beiträgt, die Arbeitslosenquote zu senken, wird daher von Seiten des EU-Parlaments eine breite Zustimmung erfahren", sagt die Europaparlamentarierin. (Schluss) bj/mp

