Töchterle und Jank besuchen MSD-Produktionsstandort in Wien

Wien (OTS) - Gestern, Mittwoch, besuchten Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle und die Wiener Wirtschaftskammerpräsidentin KommRin Brigitte Jank die Wiener Niederlassungen von MSD in Österreich. Nach einer umfassenden Führung am Produktionsstandort von MSD-Tiergesundheit, der Intervet GesmbH in der Floridsdorfer Siemensstraße, diskutierten Töchterle und Jank mit EntscheidungsträgerInnen aus den Management-Teams von MSD in Österreich wissenschafts-, gesundheits-, standort- und industriepolitische Themen. "Die Präsenz starker Forschungsunternehmen in Österreich zeigt die hohe Attraktivität des Wissenschafts- und Forschungsstandortes Österreich. Um diese Stärke weiter zu bündeln und die Innovationsfreudigkeit weiter zu beschleunigen, müssen wir die einzelnen Bereiche des Innovationsprozesses von der Grundlagenforschung bis zur Innovation in Zukunft enger verbinden. Dadurch schaffen wir mittel- und langfristigen Wohlstand für die Gesellschaft und Mehrwert für Unternehmen", unterstrich Töchterle im Rahmen der Visite. "Wien verfügt dank Unternehmen wie MSD über einen starken Life Science-Sektor, der pro Jahr knapp 2 Mrd. Euro umsetzt und damit einen bedeutenden Wirtschaftszweig bildet. Wiens Life Science-Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Patenten und hohe F&E-Investitionen aus. Daher muss die Standortpolitik auf die Life Sciences, die laut dem Fraunhofer-Institut zu den wichtigsten Zukunftsbranchen gehören, einen klaren Fokus legen", erklärte Jank.

"Für uns als MSD in Österreich ist es zentral, unser wirtschaftliches, wissenschaftliches, arbeitsmarktpolitisches und standortbezogenes Know-how vor Ort transparent zu machen. MSD ist ein weltweit führender Player im Human- und im Tiergesundheitsbereich. In Österreich sind in den beiden Divisionen rund 400 höchst qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die im Jahr 2012 gemeinsam einen Umsatz von 215 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Darauf sind wir stolz. Es ist uns eine besondere Freude, mit Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Töchterle und Wirtschaftskammer-Präsidentin Brigitte Jank aktuelle Themen im unmittelbaren Austausch diskutieren zu können", so MSD-Geschäftsführerin Mag.a Gabriele Grom und Dr. Klaus Kriebitzsch, MBA, Geschäftsführer der Intervet Austria.

Intervet GesmbH - Produktionsanlage ist ein strategischer Standort

Die Intervet GesmbH ist eine hundertprozentige Tochter des international tätigen Tierarzneimittelkonzerns Intervet BV mit dem Firmensitz in Boxmeer, Niederlande. Die Intervet GesmbH betreibt in Wien eine Produktion für Veterinärpharmazeutika, wobei die Anlage nicht nur den europäischen GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice) entspricht, sondern zu einem großen Teil von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA (US Food and Drug Administration) auditiert und als Lieferant in die USA zugelassen wurde. Im Hause befindet sich auch eine Marketing- und Salesorganisation für Österreich. Als unterstützende Abteilungen für den Standort sind ein Qualitätskontrolllabor zur Prüfung und Freigabe von Arzneimitteln und ein Auslieferungslager sowohl für den österreichischen Markt als auch für den Export eingerichtet. "Die Produktionsanlage ist ein strategischer Standort für MSD. Der überwiegende Teil der Wiener Produktion geht in den Export, wobei die USA den größten Anteil ausmachen", unterstrich Kriebitzsch.

MSD führender Player bei klinischer Forschung

Für den Humangesundheitsbereich gilt: "In Österreich sind wir bislang im Jahr 2013 trotz Patentabläufen wirtschaftlich auf Plan, bei der klinischen Forschung sehr gut unterwegs. MSD hat in Österreich klinische Studien mit insgesamt rund 1.500 Patientinnen und Patienten laufen, wir investieren in diese Programme per anno rund 9 Millionen Euro", stellte Grom klar. "Neben dem Bekenntnis zu Transparenz und Ethik ist diese massive und extrem kostenintensive Forschung für uns die Basis moderner Medikamente. Wir wollen, dass der Zugang zu Innovationen im Gesundheitswesen den Patientinnen und Patienten in Österreich auch in Zukunft zur Verfügung steht."

MSD weltweit für die Gesundheit

MSD ist ein führendes globales Gesundheitsunternehmen und eine Unternehmensgruppe der weltweit agierenden Merck & Co., Inc. mit Hauptsitz in Whitehouse Station, New Jersey, USA. Über unsere Medikamente, Impfstoffe, biologischen Therapeutika sowie Pflege- und Tiergesundheitsprodukte arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen. In 140 Ländern bieten wir breit angelegte Lösungen für das Gesundheitswesen an. Wir setzen uns durch umfangreiche Initiativen, Programme und Partnerschaften gezielt dafür ein, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern. In Österreich ist MSD seit 1971 präsent.

