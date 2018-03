FPÖ-Kickl: Todesstrafen-Diskussion ist nur skurril

Lebenslang muss lebenslang bleiben

Wien (OTS) - "Die von Frank Stronach angefangenen Diskussion um die Wiedereinführung der Todesstrafe ist skurril und geht am Thema vorbei", betonte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl in einer Reaktion auf diesbezügliche Aussagen des Team-Stronach Chefs. "Wenn die Todesstrafe einer der Werte des Team Stronach ist, dann Gute Nacht", so Kickl.

Abgesehen von der völlig unnötigen und bizarren Diskussion um die Todesstrafe müsse festgehalten werden, dass die im österreichischen Strafrecht vorgeschriebene Höchststrafe "Lebenslang" auch lebenslang bleiben müsse, betonte Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at