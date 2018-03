ORF SPORT + mit einem Interview mit Schwimmer Markus Rogan

Am 6. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 6. September 2013, in ORF SPORT + sind ein Interview mit Schwimmer Markus Rogan um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom MotoGP-Rennen in Großbritannien um 20.25 Uhr, von der 4. Tyrol Challenge Walchsee-Kaiserwinkl um 21.15 Uhr und von den ITU World Triathlon Series in Stockholm um 21.55 Uhr, das Formel-1-Magazin "Inside Grand Prix" mit der Folge "Italien" um 21.30 Uhr und Folge 27 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.50 Uhr.

Markus Rogan, vielfacher Medaillengewinner im Schwimmen, spricht in diesem Interview mit Harald Manzl über seine Zukunftspläne.

In einem hochdramatischen Hertz British Grand Prix in Silverstone ist Jorge Lorenzo aufs Siegerpodest zurückgekehrt, nachdem er Tabellenführer Marc Márquez um weniger als ein Zehntel schlagen konnte. Dani Pedrosa machte das Podium komplett, während Lokalmatador Cal Crutchlow den siebenten Platz einnahm.

