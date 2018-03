ORF III mit Willibald Cernko im Interview und "Am anderen Ende der Brücke" zum 95. Geburtstag von Susi Nicoletti

Am 6. September im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Welche Finanzwirtschaft braucht die Realwirtschaft? Diese Frage steht im Zentrum der Interviews, die ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs mit prominenten Wirtschaftsexperten beim Forum Alpbach 2013 geführt hat. Am Freitag, dem 6. September 2013, bittet Christoph Takacs zum Abschluss der Reihe "Forum Alpbach Wirtschaftsgespräche" um 19.45 Uhr den Vorstandsvorsitzenden der Unicredit Bank Austria, Willibald Cernko, zum Interview.

Anlässlich des 95. Geburtstages von Susi Nicoletti zeigt ORF III um 20.15 Uhr den österreichischen Film "Am anderen Ende der Brücke" (2003) sowie um 22.35 Uhr die Komödie "Die vertagte Nacht" in einer Inszenierung von Walter Davy aus dem Jahr 1970.

"Am anderen Ende der Brücke" ist die wahre Geschichte einer Österreicherin, die 1931 in Wien einen chinesischen Polizeioffizier kennenlernt und ihrer großen Liebe ins Reich der Mitte folgt. An seiner Seite beginnt Fanny ein neues Leben, das angesichts der mehrfachen politischen Umbrüche von Entbehrungen und schmerzvollen Wendungen geprägt ist. Nina Proll mimt die Fanny in jungen Jahren, Susi Nicoletti verkörpert die betagte Dame. In weiteren Rollen sind Julia Stemberger, Erwin Steinhauer und Karl Merkatz zu sehen.

Um 22.00 Uhr präsentiert ORF III die TV-Erstausstrahlung des österreichischen Kurzfilms "Blackstory" von Christoph und Stefan Brunner mit Stefanie Dvorak, Georg Friedrich und Raphael von Bargen. Max liebt Lucille, und Lucille spielt mit Gabriel, Gabriel kommt Fred in die Quere, und Fred hat Ärger mit Sylvester, Sylvester schläft mit Lucille, Lucille braucht Max, und Max trifft Fred. Eine höllische Kombination in einer einzigen rabenschwarzen Nacht, die allen nur eines bringt: den Tod.

