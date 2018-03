"Bewusst gesund": Worauf Diabetiker bei Wunden achten müssen

Außerdem am 7. September: Was tun bei Nagelbettentzündung?

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 7. September 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Vorsicht Wunde - Worauf Diabetiker achten müssen

Ärzte, die sich auf die Behandlung von Diabetikern spezialisiert haben, stehen oft vor einem großen Problem: Zuckerkranke verfügen meistens über eine extrem schlechte Wundheilung - und das kann dramatische Folgen haben. Die Hauptursache für Amputationen an den unteren Extremitäten sind tatsächlich kleine Wunden, die wegen der Stoffwechselerkrankung nicht richtig heilen. Das liegt nicht nur an der Krankheit selbst, die zu einer Nervenschädigung und Durchblutungsstörung führt, sondern auch an der oft jahrzehntelangen falschen Ernährung, die meistens auch die Ursache für die Zuckerkrankheit sein kann. "Bewusst gesund" hat gemeinsam mit einer Ärztin, die sich auf die Behandlung von Diabeteswunden spezialisiert hat, die wichtigsten Informationen zusammengefasst. Gestaltung:

Christian Kugler.

Online-Sport - Wie man mit dem Computer trainieren kann

Computer und Internet sind aus unserem Leben fast nicht mehr wergzudenken. Wir arbeiten, lesen, lernen, kaufen ein, informieren uns und spielen damit. Das hat zur Folge, dass man immer mehr Zeit sitzend verbringt und auf Spiel, Spaß und Bewegung in frischer Luft verzichtet. Dabei wissen wir, wie wichtig es für die Gesundheit ist, die Muskulatur zu kräftigen und den Kreislauf richtig in Schwung zu bringen. Für begeisterte "Sofa-Surfer" gibt es aber bereits eine große Anzahl an Angeboten, die nötigen Bewegungseinheiten übers Internet zu bekommen und den Computer als "Fitnesscenter" zu benützen. "Bewusst gesund" hat sich zwei davon angesehen und ihre Wirksamkeit getestet. Gestaltung: Steffi Hawlik.

Starke Mitte - Warum Kürbis und Co. die Verdauungskraft stärken

In der westlichen Medizin schenkt man der Milz als Organ keine so große Aufmerksamkeit wie dem Herzen oder der Leber. Sie ist ja auch nicht unbedingt lebensnotwendig. In der chinesischen Medizin ist das dennoch ganz anders. Dort ist der Funktionskreis Milz - Magen besonders wichtig. Fließt das Qi, die Lebenskraft, ungehindert durch diesen Kreislauf, bedeutet das, dass die Verdauung gut funktioniert. Und weil nach der Elementenlehre in der Traditionellen Chinesischen Medizin Milz und Magen dem Spätsommer, der Erde und der Farbe Gelb zugeordnet werden, sollen gelbes Obst und Gemüse die Verdauungskraft gerade jetzt besonders gut stärken. "Bewusst gesund" hat Doktor Shi Chun Wen, Kräuterexpertin aus dem Reich der Mitte, dazu befragt. Gestaltung: Karin Fürhapper.

"Bewusst gesund"-Tipp: Was tun bei Nagelbettentzündung?

Der Nagelfalz wird rot und druckempfindlich, dann schwillt er an, später kann die betroffene Stelle sogar eitrig werden. Man hat eine Nagelbettentzündung. Frauen sind davon häufiger betroffen als Männer. Meist entsteht die Entzündung durch eine Verletzung der Nagelhaut, wie es bei der Maniküre passieren kann oder wenn das Nagelbett durch häufigen Wasserkontakt aufgeweicht wird. Auch Diabetiker sind gefährdet. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn gibt Tipps, wie man einer Nagelbettentzündung vorbeugt und sie richtig behandelt.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at