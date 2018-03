Krainer fordert klares Bekenntnis der ÖVP zur Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe

Finanzsektor soll sich an Hypo-Stabilisierung beteiligen - Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe ist Gebot der Stunde

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer bekräftigt Donnerstagvormittag die Forderung der SPÖ, den Finanzsektor an der Finanzierung von Bankendebakeln in die Pflicht zu nehmen: etwa durch eine Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe und der Finanztransaktionssteuer. "Es wird Zeit für die ÖVP, hier endlich Flagge zu zeigen und eine Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe zu unterstützen. Je weniger die Republik aufbringen muss, um für Bankenfiaskos einzuspringen, desto besser", betonte Krainer im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst. Darüber hinaus habe der Bankensektor ebenfalls davon profitiert, dass die Republik Österreich die Hypo in letzter Sekunde gerettet habe. ****

Der unbefristete Teil der Bankenabgabe macht davon derzeit rund 500 Millionen Euro jährlich aus, der bis 2017 befristete Teil ist mit 128 Millionen Euro pro Jahr budgetiert. (Schluss) mo/ah

