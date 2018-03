Termine am 6. September in der "Rathauskorrespondenz"

10.00 Uhr, Fototermin: Eröffnung Abenteuerspielplatz "Robinson- Insel" mit u.a. StR Oxonitsch und StRin Sima (19., Greinergasse 7) 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Gesundheitsspektakel in der Leopoldstadt mit Auszeichnung gesundheitsförderlicher Initiativen mit StRin Wehsely und BV Hora (2., Max-Winter-Platz, Gebietsbetreuung) 13.00 Uhr, Eröffnung des Kolping-Hauses durch StR Ludwig (21., Jeneweingasse 30) 14.45 Uhr, Eröffnungsfest "Ottakringer Sraße Neu" mit Vbgmin Vassilakou, BVin Pfeffer und BV Prokop (Straßenbahnstation Lorenz-Bayer-Platz/Taubergasse) 16.00 Uhr, Bildungspanel, Kurier "Tag der offenen Tür" mit u.a. StR Oxonitsch (7., Lindengasse 52, Zelt im Hof) 17.00 Uhr, Eröffnung des 24. Wiener Feuerwehrfestes 2013 durch Bgm. Häupl, Vbgmin Brauner, LtP Kopietz und Branddirektor Hillinger (1., Am Hof und am Judenplatz)

