Ö3-Verkehrsprognose vom 6.9. bis 8.9.2013: Ferienende und Heimreisestaus

Wien (OTS) - Die Sommerferien gehen ins Finale! Noch einmal erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion am Wochenende kilometerlange Urlauberkolonnen, vor allem auf den klassischen Rückreisestrecken aus den Mittelmeerländern Richtung Deutschland. Hinzu kommen zahlreiche Veranstaltungen in Linz, Graz, Kärnten, Oberösterreich und Wien.

Sommerferienende in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Oberösterreich und in der Steiermark. Auch in Bayern und Baden-Württemberg beginnt in Kürze wieder die Schule. Noch einmal wird die Rückreisewelle durch Österreich sehr stark. Die vergangenen Wochenenden haben gezeigt, dass sich der Urlauberverkehr nicht nur auf den Reisesamstag konzentriert. Auch am Sonntag kann es ab dem Vormittag zu ausgedehnten Staus auf den Transitstrecken kommen. Wer den Spätsommer an der Adria liebt, bricht erst jetzt Richtung Süden auf. Hier ist am ehesten am Samstag mit Kolonnenverkehr zu rechnen.

- In Tirol und Südtirol ist die Brennerautobahn sehr bald überlastet, vor allem vor der Mautstelle Sterling in Südtirol. Vergangene Woche haben hier die Verkehrssensoren bis zu zehn Kilometer Stau und über eine Stunde Anfahrtszeit in beiden Richtungen gemessen. Auch diesmal rechnet die Ö3-Verkehrsredaktion mit kilometerlangen Staus. Schritttempo gibt es dann auch auf der Ausweichstrecke über die Brenner-Staatsstraße. Stark befahren ist auch diesmal die B179, die Fernpassstraße. Ab den Morgenstunden sind Blockabfertigungen vor dem Grenztunnel Füssen und vor dem Lermooser Tunnel wahrscheinlich, ebenso Staus auf der Umfahrung Reutte.

- In Salzburg bewegt sich die Rückreisewelle auf der A10, der Tauernautobahn, Richtung Deutschland. Große Staugefahr besteht zwischen Eben und den Tunnelabschnitten bei Golling, dann wieder ab Salzburg-Süd und auf der A1, der Westautobahn, bis zur deutschen A8 bei Anger Richtung München. In der Gegenrichtung, also auf der Tauernautobahn Richtung Villach, kann es vor allem am Samstag zu Verzögerungen zwischen Flachau und St. Michael kommen, ebenso in Kärnten vor dem Oswaldibergtunnel bei Villach.

- In der Steiermark führt eine Baustelle der A9, der Pyhrnautobahn, immer wieder zu Staus bei Kalwang vor dem Pretallerkogeltunnel Richtung Linz. Wird der Verkehr zu dicht, werden die Fahrzeuge nur blockweise durch den Tunnel gelotst.

- In Oberösterreich kann es vor der Tunnelkette Klaus auf der A9 Richtung Linz zwischen St. Pankraz und Klaus zu Anhaltungen kommen.

- In Bayern dichter Urlauberverkehr auf der Autobahn A8 von Salzburg Richtung München.

- In Italien rechnet die Ö3-Verkehrsredaktion zeitweise mit Staus im Urlauberverkehr am Samstag auf der Alpe-Adria-Autobahn (A23) von Udine bis Palmanova Richtung Adria.

- Und in Slowenien macht sich die Rückreise am ehesten auf der Karawankenautobahn vor dem Karawankentunnel Richtung Villach bemerkbar. Um einem kilometerlangen Stau zu entgehen, empfiehlt die Ö3-Verkehrsredaktion, rechtzeitig über den Loiblpass oder den Wurzenpass auszuweichen.

Linzer Klangwolke am Samstag

Am Samstagabend steigt die Linzer Klangwolke "Bruckner lebt" im Linzer Donaupark im Rahmen des "Ars Electronica Festivals". Um Besuchern die An- und Abreise zu erleichtern, verstärken die Linz-Linien am Samstagabend ihr Angebot bei den Straßenbahnen. Die Intervalle der Linien 1 und 2 werden ab ca. 19:00 Uhr zwischen der Remise Kleinmünchen und der Universität verdichtet. Für die Heimfahrt fahren die Straßenbahnlinien 1, 2 und 3 bei Bedarf öfter als sonst -ab etwa 21.00 Uhr bis ca. 23.30 Uhr.

Harley-Treffen am Faaker See

70.000 Biker und 100.000 Besucher werden bis Sonntag bei der "16. European Bike Week 2013" am Faaker See in Kärnten erwartet. Höhepunkt ist die Harley-Davidson-Parade am Samstag ab Mittag mit mehr als 25.000 Teilnehmern. Die 87 km lange Strecke führt am Faaker See entlang nach Finkenstein, durch das Zentrum von Villach nach Ossiach, einmal komplett um den Ossiacher See nach Rossegg und zum Faaker See zurück. Im vergangenen Jahr war die Motorradkolonne bis zu 26 Kilometer lang. Die Autobahn-Anschlussstellen Villach-Ossiacher See und Wernberg werden bis 15.00 Uhr zeitweise gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Für die Besucher stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Flohmarkt in Klagenfurt-Viktring

Zum Großflohmarkt in Viktring werden am Samstag und Sonntag Zehntausende Besucher erwartet. Zu Staus kann es bei der An- und Abreise vor allem auf der Keutschacher Straße ab der Rosentaler Straße bis zum Kreisverkehr Viktring kommen, ebenso auf der Waidmannsdorfer Straße ab dem Südring. Wer nicht zum Flohmarkt fährt, kann z.B. über die Wörthersee-Süduferstraße ausweichen.

"Kart Race" in Graz

Am Samstag und Sonntag steht Graz im Zeichen des Kartfahrens. Aufgrund des "Kart Race 13" sind über das Wochenende mehrere Straßen in der Innenstadt beim Stadtpark gesperrt. Betroffen sind ab Freitag, 19.00 Uhr, der Burgring und der Opernring, die Erzherzog-Johann-Allee und die Wilhelm-Fischer-Allee. Schon früher gesperrt werden die Franz-Graf-Allee, die Einspinnergasse und die Burggasse. Autofahrten in die Innenstadt sollten am Samstag und Sonntag am besten vermieden werden, ausweichen ist etwa über den Eggenberger Gürtel möglich.

Herbstmessen in Vorarlberg und Oberösterreich

In Dornbirn und in Ried im Innkreis haben die Herbstmessen am jeweiligen Messegelände bis Sonntag aufgesperrt. In Dornbirn liegen die Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Autobahnausfahrt Dornbirn-Süd. Wer Verzögerungen bei der Anfahrt vermeiden will, fährt am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Alle Busse und Züge aus Vorarlberg und aus dem grenznahen Raum (z.B. Lindau, Buchs oder Vaduz) bringen Besucher/innen gratis zur Messe und wieder nach Hause. Die Messe-Eintrittskarte gilt als Fahrschein. Die Rieder Messe und das Rieder Volksfest haben ebenfalls bis Sonntag geöffnet. Zu den Besucherparkplätzen kann man über die B141 oder B143 zufahren.

Erntedankfest in Wien

Am Sonntag muss in der Wiener Innenstadt ab ca. 14.00 Uhr mit Wartezeiten gerechnet werden. 40 geschmückte Erntewägen ziehen in Begleitung von Blasmusikkapellen über den Ring. Die Route führt von der Löwelstraße zum Ballhausplatz, weiter über den Michaelerplatz, den Heldenplatz zur Babenbergerstraße, und dann über den Burgring zum Heldenplatz zurück. Wer beim Umzug nicht zusehen möchten, weicht am besten über die Zweierlinie aus.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen sind in Echtzeit auch im Internet unter oe3.ORF.at abrufbar. Die Meldungen werden laufend von der Ö3-Verkehrsredaktion aktualisiert.(hb)

