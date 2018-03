"Die große Chance - Magic Moments" am 6. September in ORF 2

Alice Tumler und Andi Knoll präsentieren Highlights der ersten beiden Staffeln

Wien (OTS) - Bereits in einer Woche geht der ORF-eins-Event "Die große Chance" in die dritte Runde! Zur Einstimmung präsentieren Andi Knoll und seine neue Moderationspartnerin Alice Tumler am Freitag, dem 6. September 2013, um 22.20 Uhr in ORF eins bei der dritten Ausgabe von "Die große Chance - Magic Moments" die Highlights der ersten beiden Staffeln. So gibt es ein Wiedersehen mit zahlreichen spektakulären, lustigen, emotionalen und speziellen Momenten der Show - eben all die magischen Momente und großen Chancen.

"Die große Chance - Magic Moments", dritter Teil am 6. September

Im dritten Teil mit dabei: Mit ihrem modernen volkstümlichen Sound begeisterten sie Jury und Publikum - die Grabenlandbuam aus der Steiermark spielten sich in der zweiten Staffel bis ins Finale. Ebenfalls in der zweiten Staffel wollte die Band Hochtirol mit ihrer Tanzmusik punkten, und die Kata Mackh Dance Company beeindruckte mit ihrer Interpretation klassischer Musicalhits. TVP Show Stars, die Cheerleadergruppe aus Niederösterreich, zeigte sich auf atemberaubende Weise von ihrer akrobatischen Seite, und Katharina Schneidhofer kam sogar mit Pferden auf die "Große Chance"-Bühne. Nicht fehlen dürfen auch die Sieger der zweiten Staffel, Alexandra Plank und ihr Hund Esprit.

"Die große Chance - Magic Moments" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at