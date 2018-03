THONET-TAG IM MAK

Ein Schwerpunkt-Tag der MAK ART SOCIETY zur Firma Thonet eröffnet die MAK-Specials anlässlich der Vienna Design Week

Wien (OTS) - Anlässlich der Präsentation einer Schenkung von Thonet-Objekten an die Möbelsammlung des MAK (Modelle von Stefan Diez, Naoto Fukasawa, Konstantin Grcic und Robert Stadler) widmet die MAK ART SOCIETY (MARS) der Firma Thonet im Rahmen der Vienna Design Week im MAK einen Schwerpunkt-Tag: Das Programm, an dem gegen Anmeldung bei der MARS (makartsociety @ MAK.at) teilgenommen werden kann, umfasst eine Podiumsdiskussion zur Geschichte und Gegenwart der Firma Thonet mit den beiden Designern Konstantin Grcic und Robert Stadler sowie ExpertInnen und Mitgliedern der Familie Thonet, die Präsentation der Schenkung, einen Workshop für Kinder und Familien (MINI MARS) sowie ein Bugholz-Biege-Event mit der Wiener Designergruppe breadedEscalope.

Zudem wird es Führungen durch die von der amerikanischen Künstlerin Barbara Bloom gestaltete MAK-Schausammlung Historismus Jugendstil zum Thema Bugholzmöbel geben, in denen die Produktion der Firma Thonet und der Wiener Konkurrenzfirmen von den Dreißigerjahren des 19. bis in die Dreißigerjahre des 20. Jahrhunderts vorgestellt wird.

Mit ihrer Faszination für die Holzbiegetechnik und der unverkennbaren Ästhetik ihrer Objekte wies die Firma Thonet dem Sitzmöbel neue Richtungen. Bugholzmöbel aus Thonetscher Produktion setzten Maßstäbe in der internationalen Möbelproduktion und zählen zu den wertvollsten Beständen der Möbelsammlung des MAK.

Aufgrund von Gesprächen mit Percy Thonet kommt es zu einer Schenkung, durch die die Bugholzsammlung des MAK um fünf aktuelle Positionen der Firma Thonet ergänzt wird.

Der Thonet-Tag der MAK ART SOCIETY bildet den Auftakt zum MAK-Programm im Rahmen der Vienna Design Week. Veranstaltet von der MARS ist eine Teilnahme an den Programmpunkten des Thonet-Tags ausschließlich gegen Anmeldung bei der MARS bis 24. September 2013 unter T +43 1 711 36-207 oder makartsociety @ MAK.at möglich.

Weiteres Highlight des MAK-Programms zur Vienna Design Week ist ein Talk in der MAK-Expositur Geymüllerschlössel mit den Designern Simone Farresin und Andrea Trimarchi (Studio Formafantasma), der Londoner Galeristin Libby Sellers und der Designkritikerin Alice Rawsthorn moderiert von Thomas Geisler, Kustode MAK-Sammlung Design im Rahmen der Ausstellung "MAK DESIGN SALON #02 STUDIO FORMAFANTASMA. The Stranger Within" am Sonntag, 29. September 2013 um 11 Uhr.

Das DIY-Happening "d>nite departure/MAK-DESIGN-(IT-YOURSELF)-NITE" (Dienstag, 1.10., 20 Uhr, MAK-Ausstellungshalle, MAK-Säulenhalle) zeigt im Rahmen von "design> neue strategien", einer Kooperation von MAK und departure, anlässlich der Ausstellung NOMADIC FURNITURE 3.0. Neues befreites Wohnen? zeitgenössische Strategien des Selberbauens als kollektiven Prozess auf. Lowtech-Möbelbau zum Mitmachen wird von breadedEscalope, chmara.rosinke, Annika Frye, Jerszy Seymour, mischer'traxler und raumlaborberlin vorgestellt und einem Reality-Check unterzogen.

Ebenfalls im Rahmen von "design> neue strategien" spricht die Designerin Matali Crasset im "d>talk Root 'n' Books. Ein Identitätsanker in nomadischen Zeiten" über ihre Entwurfsstrategien, die im Workshop "d>lab.06 Matali Crasset. Persönliche Verankerung und starke Identifikation" vertieft werden (Do 3.10. und Fr 4.10., jeweils 10:00-18:00 Uhr, Anmeldung bis 23.9. unter:

d-lab@departure.at).

Das komplette MAK-Programm zur Vienna Design Week ist unter www.MAK.at abrufbar.

Programm Thonet-Tag:

10:30-12:30 Uhr

MINI MARS Workshop "Thonet"

mit anschließender Prämierung der selbst gebastelten Thonetstühle für Kinder von 3 bis 12 Jahren nur mit Anmeldung

11:00 Uhr

Führung durch die MAK-Schausammlung Historismus/Jugendstil

11:45 Uhr

Führung durch die Ausstellung "Nomadic Furniture 3.0. Neues befreites Wohnen?"

13:30 Uhr

Präsentation und Übergabe der Schenkung Thonet an das MAK - Stühle von Stefan Diez, Naoto Fukasawa, Konstantin Grcic und Robert Stadler Begrüßung: Christoph Thun-Hohenstein, Direktor MAK

Podiumsdiskussion "Thonet - Tradition und Innovation"

Konstantin Grcic, Designer

Sebastian Hackenschmidt, Kustode MAK-Sammlung Möbel und Holzarbeiten Robert Stadler, Designer

Percy Thonet, Thonet Deutschland

Moderation: Marianne Goebl, Director Design Miami

Anschließend Bugholz-Performance

mit der Wiener Designergruppe breadedEscalope

sowie Führungen durch die MAK-Schausammlung Historismus/Jugendstil und die Ausstellung "Nomadic Furniture 3.0. Neues befreites Wohnen?"

Teilnahme an den Programmpunkten des Thonet-Tags ausschließlich gegen Anmeldung bei der MAK ART SOCIETY bis 24. September 2013 unter

T +43 1 711 36-207 oder makartsociety @ MAK.at

