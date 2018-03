Wien Neubau: Willkommen in der Kichererbse

Die Kichererbse - Spielraum für Kleinkinder eröffnet in der Bandgasse 10

Wien (OTS) - Der Indoorspielplatz in Neubau ist von der Hermanngasse in die Bandgasse übersiedelt. Das 80 m2 große Geschäftslokal wurde in den Sommermonaten liebevoll für seine kleinen BesucherInnen hergerichtet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Rechtzeitig zu Beginn der kalten Jahreszeit wird nun Neubaus beliebter Drinnen-Spielplatz neu eröffnet:

Wann: Dienstag, 10. September 2013, 16:00 Uhr

Wo: Bandgasse 10, 1070 Wien

Bezirksvorsteher Thomas Blimlinger: "Kinder brauchen Platz zum Spielen und zum Toben! Und da heißt es: Raus aus den eigenen vier Wänden. Auch in der kalten Jahreszeit oder bei Regen ist dieser Bedarf für Kinder und Eltern nach Bewegung, Abwechslung und Austausch sehr groß. Daher freuen wir uns, diesem Bedürfnis mit dem neuen Spielraum einen guten Ort zu bieten, wo es ausgelebt werden kann."

Der Indoorspielplatz in Neubau feiert dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Bereits 2003 wurde ein Gassenlokal in der Hermanngasse zu einem kindgerechten Aufenthaltsraum adaptiert. Die neuen Räumlichkeiten in der Bandgasse 10 sind größer, heller und moderner. Unterschiedliche Spielgeräte für Kinder bis zum Alter von sechs Jahren bieten die Möglichkeit, bei "Hüttenkoller" und nasskaltem Wetter auch außerhalb der eigenen vier Wände zu spielen und herumzutollen. Der Bezirk Neubau finanziert die Erhaltung und ermöglicht so die kostenlose Nutzung für alle Menschen mit bewegungshungrigen Kindern.

Spielregeln Kichererbse

Benützung täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr (ausgenommen dienstags 9.00 bis 14.00 Uhr)

Die Benützung des Spielraumes ist kostenlos, jedoch ausschließlich Personen gestattet, die im Besitz eines Schlüssels für diesen Raum sind. Gegen eine geringe Kaution kann man sich den Schlüssel zu den Räumlichkeiten für die Dauernutzung mieten.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

Tel.: (+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at



Mag.a Susanne Häßler

Bezirksvorstehung Neubau

01 4000 07114

susanne.haessler @ wien.gv.at