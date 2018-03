Hundehalter wollen SPÖ & ÖVP bei Nationalratswahl abstrafen

Über 500.000 Hundehalter erstmals mit starker Lobby

Wien (OTS) - Bei den kommenden Wahlen stehen Österreichs Hundehalter erstmals als starke Wählergruppe den Parteien gegenüber. Ihrem Zorn über die massiven Erhöhungen der Hundesteuer in den letzten Jahren wollen Sie bei den Nationalratswahlen am 29. September Nachdruck verleihen. Österreich ist neben Namibia, eines von vier Ländern weltweit, in dem das Relikt "Hundesteuer" noch existiert. "Hunde sind ein riesen Wirtschaftsfaktor, der ein jährliches Plus von über 151,7,- Mio. EUR in die Staatskassen spült. Wozu brauchen wir eine zusätzliche Hundesteuer, die nicht einmal zweckgebunden verwendet wird?", ärgern sich Österreichs Hundehalter. Aus diesem Grund fordert Österreichs Club für Tierhalter - die TIERFREUNDE ÖSTERREICH - der die Initiative STOPPT DIE HUNDESTEUER im Februar 2013 ins Leben gerufen hat, eine sofortige Abschaffung der derzeitigen Hundesteuer. Als Lösung wird eine transparente und zweckgebundene Hundegebühr angestrebt, wie sie von der Mehrheit der Grünen- und FPÖ-Landtagsclubs unterstützt wird. Hundehalter werden aufgefordert die Initiative unter www.stoppt-die-hundesteuer.at zu unterschreiben.

Die TIERFREUNDE ÖSTERREICH sind Österreichs Club für Haustierhalter. Sie kämpfen in Initiativen & Projekten für die Anliegen von Haustierbesitzern und bieten eine attraktive Servicemitgliedschaft mit umfassenden Leistungen und vielen Vorteilen. www.tierfreunde.org

