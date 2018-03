Frauenberger: Kochshows am Vorgartenmarkt noch bis 11. Oktober

Wien (OTS) - Am Freitag, 6. September starten die Kochshows am Vorgartenmarkt nach der Sommerpause wieder richtig durch. Noch bis 11. Oktober können KonsumentInnen jeden Freitag, jeweils von 11 bis 16 Uhr, dabei sein und ihr Wissen bezüglich richtiger Lebensmittelzubereitung auffrischen.

Seit Ende Juni hat die allseits bekannte und beliebte "Genussmeile" am Vorgartenmarkt auch freitags bis 18 Uhr geöffnet. Regionale und saisonale Spezialitäten aus Wien und angrenzenden Bundesländern sind somit am Freitag von 7:30 Uhr bis 18 Uhr und an Samstagen von 7:30 Uhr bis 13 Uhr zu haben. Das Kuratorium Kulinarisches Erbe Österreich ist bekannt für eine enorme Produktpalette. Am Vorgartenmarkt werden unter anderem Vorarlberger Berg-, Weich- und Schnittkäsesorten, Kekse, Mohnzelten, Biofisch, -fleisch, -würste, Marmeladen, Liköre, Kernöl und auch Kürbiskerne und sogar Uhudler zu erwerben sein.

Dazu KonsumentInnenschutzstadträtin Sandra Frauenberger: "Der Vorgartenmarkt hat sich seit der durchgeführten Infrastruktursanierung gut entwickelt. Noch vor der Sanierung waren rund 5500 BesucherInnen pro Woche auf diesem Markt. Bei der letzten Frequenzmessung im April 2013 konnten bereits 9000 KundInnen pro Woche gezählt werden. Das sind beinahe doppelt so viele wie zuvor. Der Vorgartenmarkt ist komplett ausgelastet und bietet jetzt ein entsprechend vielfältiges Warenangebot an. Vorwiegend saisonale und regionale Produkte für perfekten Genuss und zusätzlich internationale Gerichte und auch Spezialitäten runden das Komplettangebot ab. Machen Sie sich selbst ein Bild von dieser Vielfalt."

Nähere Informationen gibt es bei der kostenlosen Lebensmittel-Hotline unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090.

