FPÖ: Strache: EU-Heranführungshilfe für Türkei ersatzlos streichen!

Völlig absurd, dass europäische Steuerzahler Kriegs- und Großmachtgelüste Erdogans mitfinanzieren müssen

Wien (OTS) - Die ersatzlose Streichung der EU-Heranführungshilfe für die Türkei forderte heute FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache. Gerade vor dem aktuellen Hintergrund des türkischen Säbelrasselns im Syrien-Konflikt sei dies unabdingbar. Es sei völlig absurd, dass die europäischen Steuerzahler die Kriegs- und Großmachtgelüste Erdogans mitfinanzieren müssten.

Die Europäische Kommission verhandelt seit 2005 mit der Türkei. Seit dem Jahr 2007 hat die Türkei laut Kommissions-Statistik rund 4,8 Milliarden Euro für die Hilfe zum EU-Beitritt erhalten. 2011 waren es 779,9 Millionen Euro, 2012 860 Millionen Euro und 2013 werden es rund 936 Millionen Euro sein. "Für die Erreichung einer wie auch immer gearteten 'Europareife' sind diese Unsummen von Ankara offensichtlich nicht verwendet worden", meinte Strache. Ganz im Gegenteil huldige der türkische Premier Erdogan einem längst überwunden geglaubten Imperialismus. Strache sprach sich in diesem Zusammenhang auch klar gegen eine militärische Intervention in Syrien aus. Käme es zu einer solchen, hätten die zu erwartenden Flüchtlingsströme in erster Linie von den Kriegstreibern wie den USA oder eben der Türkei versorgt zu werden.

