GMP Architects bestätigen Partnerschaft mit Construction IQ während des Gipfeltreffens "Stadium and Venue Design and Development Russia & CIS"

London (ots/PRNewswire) - Construction IQ und GMP Architects haben ihre Partnerschaft für eine Tour durch das "Olimpiyskiy Stadium" (Olympia-Stadion) im Rahmen des Gipfeltreffens "Stadium and Venue Design and Development Russia and CIS" (Design und Bau von Stadien und Veranstaltungszentren in Russland und der GUS) bestätigt.

Das dritte Gipfeltreffen "Stadium and Venue Design and Development" findet vom 28. bis 30. Oktober in Kiew statt. Die alljährliche internationale Veranstaltung ist dem Bau von Stadien und Sportstätten in Russland und der GUS nach bewährten Verfahrensweisen gewidmet. Die dreitägige Veranstaltung verbindet Strategien zur wirksamen Kostenkontrolle , Implementierung von effizientem Design, Integration von zukunftssicheren Technologien, Geschäftsentwicklung und das Marketing rund um Stadien, Sicherheit und Betriebsmanagement.

Da das Gipfeltreffen auf die steigenden Anforderungen des russischen Baumarktes abzielt, sagte Anastasia Reshetnikova, die Direktorin des Gipfeltreffens, kürzlich: "Wir freuen uns wirklich über die Partnerschaft mit GMP Architects für die Tour durch das Olympia-Stadion. Wir decken während der gesamten Veranstaltung eine enorme Themenvielfalt ab, aber ein echtes Stadion tatsächlich zu sehen und zu verstehen, wie die verschiedenen Technologien in die Realität umgesetzt wurden, ist immer ein Highlight. Da hier erst kürzlich die UEFA-Meisterschaften stattgefunden haben, kann ich mir kein besseres Stadion für einen Besuch vorstellen."

Bei dem Ereignis werden Altmeister und erfahrene Experten aus dem Bereich des Stadion- und Sportstättenbaus ihr kollektives Wissen teilen, darunter:

Sergey Kopyl, Construction and Engineering Director des Zenit-Stadions, ZAO Engineering Corporation Transstroy

Kirill Petrov, Deputy General Director, Engeocom

John Beattie, Stadium and Facility Director Arsenal und Vorsitzender der European Stadium and Safety Management Association (ESSMA)

Alexander Kubeev, Direktor für Sport beim Russischen OlympischenKomitee

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter

http://www.stadiumdevelopmentrussia.com/pr

Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Inhalten und Veranstaltungen zur Verbesserung Ihrer Kenntnisse und Stärkung Ihrer Netzwerke

Herzlich willkommen zu dieser wichtigen Informationsbörse für regionale Bauspezialisten. In einem Markt, der steigende Anforderungen an Sie und Ihr Team stellt, ist Zeit so wertvoll wie alle anderen Ressourcen auch. Wir bieten hochwertige Inhalte, die sorgfältig von einem Team von Bauspezialisten ausgewählt und geprüft wurden.

ÜBER CONSTRUCTION IQ

Website: http://www.iqpc.com/Construction.aspx

Tel.: +44(0)207-368-9300