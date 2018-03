Nahversorgung, Lebensqualität und Infrastruktur: Wirtschaftskammer bittet im Bezirk Neusiedl zum Runden Tisch

Eisenstadt (OTS) - Bürgermeister, Gemeinderäte, Amtmänner, Vereinsobleute und Unternehmer an den "Runden Tisch". Nach der Sommerpause lädt die Wirtschaftskammer am 10. September in das "Alte Brauhaus" nach Frauenkirchen.

Lebensqualität, Nahversorgung, Infrastruktur und Arbeitsmarkt sind die Themen, die die Wirtschaftskammer heuer in allen burgenländischen Bezirken mit Bürgermeistern, Gemeinderäten, Amtsleitern, Vereinsobleuten und Unternehmern diskutieren wird.

Die Wirtschaftskammer lädt zum "Round Table" für den Bezirk Neusiedl

am 10. September 2013, 10 Uhr,

in den Landgasthof "Altes Brauhaus" nach Frauenkirchen ein.

An vier Thementischen wird die wirtschaftliche, gesellschaftliche und finanzielle Situation des Bezirks vorgestellt. Gemeinsam mit Unternehmern, Lokalpolitikern, Behördenvertretern und Vereinsfunktionären sollen dann Vorschläge und Lösungen für mehr Wohlstand, Lebensqualität und bessere unternehmerische Rahmenbedingungen diskutiert werden.

Wir würden uns freuen, eine Vertreterin/einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

Dkfm. Harald Schermann

Pressesprecher Wirtschaftskammer Burgenland

Rückfragen & Kontakt:

Dkfm. Harald Schermann, E harald.schermann @ wkbgld.at