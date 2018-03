FPÖ-Mölzer: EU hat sich von den USA zu emanzipieren und nicht der NATO anzunähern

Wie denkt ÖVP-Chef Spindelegger über die Pläne seiner EVP-Parteifreunde? - NATO ist und bleibt der militärische Arm der USA

Wien (OTS) - Die Forderung der Europäischen Volkspartei (EVP), dass sich die EU zu einem "europäischen Pfeiler" der NATO entwickeln solle, sei schärfstens zurückzuweisen, erklärte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Die NATO ist der militärische Arm der Vereinigten Staaten und damit des US-amerikanischen Weltbeherrschungsstreben", hielt Mölzer fest.

Zudem wies der freiheitliche EU-Mandatar darauf hin, dass sich bereits nach dem Ende des Kalten Krieges Pläne, die NATO zu europäisieren, als Luftschlösser erwiesen hätten. "Und es gibt keine Anzeichen, dass die USA den Europäern nun einen größeren Spielraum einräumen wollen. Deshalb muss sich die Europäische Union außen- und sicherheitspolitisch von den Vereinigten Staaten emanzipieren, anstatt den Lakaien zu spielen. Die Regeln des Vertrags von Lissabon bieten für diese Emanzipierung eine gute Grundlage", stellte Mölzer fest.

Weiters meinte der freiheitliche Europaabgeordnete, es wäre interessant zu wissen, was ÖVP-Chef und Außenminister Michael Spindelegger von den Plänen seiner Parteifreunde in der EVP halte. "Insbesondere wird Spindelegger erklären müssen, ob seine Partei Österreich in die NATO führen oder ob sie an der vielfach bewährten Neutralität unseres Landes festhalten will", schloss Mölzer.

